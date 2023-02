Dia dos Namorados sem Tom Brady: Gisele Bündchen posta doce mensagem com seus cachorros

Oo dia em que o amor e a amizade são celebrados mundialmente, super modelo Gisele Bündchen nos lembra que ela não está mais comemorando com Tom Brady. Aliás, ela reservou um tempinho do seu dia para nos lembrar que um dos amores mais puros que existe é o amor dos bichinhos. Especificamente cães, que com certeza levarão um tiro por seus hoomans. Bündchen postou um lindo álbum de fotos no Instagram dela passando algum tempo com seus dois cachorros e decidiu compartilhá-lo com o mundo.

Amor puro!! Estou convencido de que são anjinhos na Terra. Feliz dia dos namorados a todos! Gisele Bündchen no Instagram

Esse post vem durante o primeiro Dia dos Namorados em que ela não é casada com Tom Brady, o que deve ser meio difícil para os dois. No ano passado, nesta época, Brady estava lutando para cumprir sua decisão de se aposentar para sempre. Gisele Bündchen já começava a ter grandes desentendimentos com ele sobre isso e todos sabemos o que aconteceu em março de 2022. Depois de anunciar que não iria se aposentar, tudo começou a piorar para ele a partir daquele momento. Gisele Bündchen e Tom Brady estavam a caminho de um divórcio altamente divulgado.

E o Joaquim Valente?

Até que algo seja confirmado oficialmente, o técnico de Jiu-Jitsu, Joaquim Valente, continuará como instrutor de Gisele Bündchen, apesar de todos os boatos. As viagens da supermodelo à Costa Rica para passar o tempo com os filhos acontecem ao mesmo tempo em que ela sai com Valente para passeios a cavalo ou caminhadas. Nenhuma informação adicional sobre isso foi compartilhada e o Dia dos Namorados deste ano parece que será gasto por conta própria. No entanto, ficaremos atentos caso Gisele decida passar o dia com outra pessoa que não sejam os filhos. Ela também pode passar o dia com seus amigos.