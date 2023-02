Dia dos Presidentes 2023: o IRS está aberto no Dia dos Presidentes?

PO Dia do Residente é um feriado no Estados Unidos da América que é comemorado na terceira segunda-feira de fevereiro de cada ano para comemorar e homenagear todos os indivíduos que serviram como presidente dos Estados Unidos ao longo dos anos.

O feriado tem uma rica tradição que remonta ao século 19, 1885 especificamente, para homenagear o primeiro presidente da América. George Washington. O feriado ainda é conhecido federalmente como Aniversário de Washington, embora seu propósito tenha se expandido ao longo dos anos para celebrar todos aqueles que serviram como presidente ao longo dos anos.

No entanto, com a temporada de declaração de impostos agora oficialmente em andamento, a questão mais pertinente é se o departamento de Receita Federal estará trabalhando no Dia do Presidente e se a agência tributária responderá a quaisquer perguntas relacionadas a impostos que você possa ter.

O IRS está aberto no Dia dos Presidentes?

O IRS emitiu um comunicado à imprensa notificando os residentes americanos em todo o país que eles realmente estarão abertos no Dia dos Presidentes e suas linhas diretas estarão abertas para receber todas e quaisquer perguntas.

“O Internal Revenue Service estará trabalhando horas extras para ajudar os contribuintes no próximo feriado do Dia dos Presidentes”, diz um comunicado do IRS.

“O IRS abrirá sua linha de assistência gratuita – 1-800-829-1040 – na segunda-feira, 17 de fevereiro, das 7h30 às 17h30, horário local, para responder a perguntas relacionadas aos formulários fiscais.

“A Receita Federal também abrirá sua linha especial para os contribuintes com dúvidas sobre as contas que receberam. Eles podem ligar para o número listado no aviso até as 21h de segunda-feira. Os escritórios da Receita Federal e a linha de pedidos de formulários estarão fechados para o feriado .”

Qual é o prazo para declarar os impostos?

O prazo final do imposto para 2023 é terça-feira, 18 de abril, pois o dia 15 cai em um sábado e a segunda-feira seguinte é o Dia da Emancipação, feriado reconhecido por Washington DC.