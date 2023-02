Diamond Dallas Page diz que a luta de Cody Rhodes na WrestleMania será ‘emocional’

Diamante Dallas Página diz Dusty Rhodes teria ficado muito feliz em ver seu filho, cody no evento principal da WrestleMania 39 … scaffolding Esportes TMZ “ele estaria andando nas nuvens.”

Page – que orientou o filho de seu falecido melhor amigo desde criança – nos contou a luta pelo campeonato de pesos pesados ​​​​de Cody contra reinados romanos no domingo, 2 de abril, é o ponto culminante de uma jornada e um momento que a família Rhodes pode saborear para sempre.

DDP explicou o fato de Cody ter deixado a WWE em maio de 2016, quando sentiu que a empresa não acreditava nele, e depois voltou para ter um momento monumental como o evento principal no WM 39 é a prova do que pode acontecer quando as pessoas acreditam em si mesmas. .