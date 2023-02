A elaboração do seu perfil profissional deve considerar diversos fatores dentro da dinâmica do mercado atual, por isso, o seu currículo precisa ser sucinto, objetivo e organizado.

Dicas assertivas para a organização do seu currículo profissional

A organização do currículo diz respeito à maneira como as informações são inseridas, bem como a sua visualização. Isso porque o profissional de recrutamento e seleção possui pouco tempo hábil para analisar o seu currículo.

Sendo assim, as informações precisam prezar pela cronologia inversa, ao passo que a visualização do seu perfil precisa ser agradável. Portanto, a elaboração do seu perfil deve considerar os principais pontos da sua carreira dentro da dinâmica do mercado de trabalho atual.

Dados pessoais

Seus dados pessoais devem ser inseridos de maneira sucinta. Informe poucos telefones para contato e esteja disponível em todos eles. Além disso, não é viável informar números referentes aos seus documentos, por exemplo.

Objetivo

O objetivo pode ser completo e resolutivo. Sendo assim, informe o seu cargo pretendido e área de atuação, respeitando o seu nível hierárquico. Por exemplo: analista de atendimento ao cliente; assistente de vendas; auxiliar de loja; gerente comercial etc.

É muito importante para o candidato destacar a sua trajetória profissional de maneira assertiva. Sendo assim, é cabível que informe o nome das empresas nas quais atuou e o respectivo período trabalhado.

Experiência profissional

Resuma suas atividades exercidas, destacando resultados de projetos e crescimento de carreira, por exemplo. Lembre-se de que o seu currículo é um documento a ser explorado. Portanto, ele não pode ser extenso, sob o risco de ser descartado.

Escolaridade

A sua escolaridade deve seguir a mesma lógica das demais informações anteriores, prezando pela ordem cronológica inversa. Informe o nome da instituição de ensino, o período estudado e destaque o nome do curso.

Caso seja um estudante, deve destacar a previsão de término do curso atual e se estuda de maneira online ou presencial. Os dados do seu currículo precisam de objetividade. Por isso, deve-se priorizar as informações atuais. Além disso, a visualização é um fator muito importante dentro desse processo.

O resumo do currículo

Caso queira resumir o seu currículo, faça algum tipo de relação entre suas habilidades comportamentais e as atividades exercidas, já que essa relação faz parte da coerência analisada pelo profissional de seleção, juntamente com os demais fatores citados.

Dessa maneira, o seu perfil será elaborado de maneira sucinta e poderá ganhar destaque dentro do mercado de trabalho atual, considerando a necessidade das empresas por profissionais resilientes e capacitados.