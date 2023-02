O mercado de investimentos pode ser bastante atrativo para quem busca diversificar suas opções. Entretanto, é necessário ter cuidado para minimizar suas chances de ser vítima de golpes que ocorrem na internet.

Dicas de planejamento financeiro para entrar no mercado de investimentos

A popularização do mercado de investimentos é oriunda de muitas ações para essa finalidade, principalmente porque o Banco Central do Brasil (BCB) investiu em ações para tornar o mercado mais acessível à população.

A possibilidade de o cidadão investir diretamente no Tesouro Nacional através do site oficial do tesouro direto, demonstra a flexibilidade do Banco Central do Brasil (BCB) para atrair novos investidores.

Cuidado com promessas de ganhos fora da realidade do mercado

Contudo, embora todas as ações sejam benéficas para os envolvidos, é necessário que tenha atenção para minimizar a chance de ser vítima de golpes, já que muitas modalidades de ações de má-fé surgem na internet diariamente. Tenha cuidado com propostas de riqueza rápida, principalmente, quando há um percentual muito elevado de retorno garantido em pouco tempo.

Acompanhe a economia

O mercado de investimentos requer paciência e acompanhamentos sobre a economia. Por isso, ao entender o fluxo da economia, a tendência é que desconfie naturalmente de propostas fraudulentas.

Por isso, é aconselhável que sempre se informe por plataformas oficiais, como o próprio Banco Central do Brasil (BCB), a Bolsa de Valores (B3) e sites confiáveis de fintechs e de bancos tradicionais.

Tire suas dúvidas através de canais confiáveis

Conversar com o seu gerente sobre seus investimentos também pode ser uma ideia segura, além de realizar a contratação de uma corretora de valores de seu interesse. Caso tenha dúvidas e não queira intermediários, muitas plataformas de fintechs facilitam o investimento para o cliente, como o Nubank e o Banco Inter, por exemplo, que são plataformas confiáveis que podem ser utilizadas pelos investidores.

Diversos fatores impactam o mercado de investimentos

Sendo assim, sempre busque informações oficiais e desconfie de promessas rápidas de ganhos elevados, bem como acompanhe a economia. É importante entender os fatores externos e como eles impactam o mercado e as empresas de forma geral.

Faça um planejamento que considere suas necessidades

Além disso, considere suas particularidades, analisando o valor que você possui para investir, as melhores opções disponíveis atualmente, qual é a melhor plano para se aposentar, o que acredita ser melhor para criar uma reserva de emergência, entre outros aspectos para direcionar os seus investimentos.