O sucesso do candidato durante a entrevista de emprego pode ser multifatorial, entretanto, o direcionamento de sua narrativa e a sua postura são pontos de grande valia para a análise feita pelo profissional de recrutamento e seleção.

Dicas de postura e narrativa para o candidato se destacar na entrevista de emprego

O objetivo da entrevista de emprego é conhecer o candidato de forma aprofundada, por isso, quando o candidato adota uma postura negativa, ele autossabota sua carreira profissional.

Analise a sua carreira e priorize resultados objetivos

Para evitar esse tipo de situação, o candidato precisa conhecer o seu currículo de modo analítico, destacando situações concretas que demonstrem seus pontos fortes. Além disso, o candidato deve corroborar a sua narrativa através de um comportamento assertivo, participando do processo seletivo de maneira genuína.

Outro ponto muito importante é contornar situações negativas, já que ao apresentar uma situação que requer melhoria, é importante que o candidato saiba qual é a melhor forma de resolvê-la.

Adote uma postura genuína

Sendo assim, esses são os pilares do sucesso do candidato, pois não há um padrão para o seu destaque na entrevista de emprego. Pois, o mais importante é que a sua postura seja genuína e não autossabotadora, algo que pode ocorrer quando o candidato se deixa dominar pela ansiedade de ser avaliado.

Destaque sua experiência profissional

Por exemplo, fale sobre a sua capacidade de lidar com metas; gestão de pessoas; construção do relacionamento com o cliente; facilidade para resolver conflitos; direcionar projetos; acompanhar campanhas de marketing digital; entre outros pontos que sejam relevantes para a empresa analisar o seu perfil.

Seja resolutivo

Ao falar sobre uma situação que pode ser conceituada como um defeito, apresente uma solução de forma orgânica. Por exemplo, ao se colocar como uma pessoa que possui dificuldades para falar em público, destaque que pretende realizar um curso de comunicação para expandir a sua capacidade de oratória.

Direcione o seu comportamento

O seu comportamento deve ser participativo, portanto, não pode ser fechado. Sendo assim, não cruze braços e pernas; mantenha contato visual com o profissional que conduz o processo e seja assertivo nas suas respostas. Caso seja possível, não deixe objetos no seu colo e não se atrase.

Dessa forma, poderá se colocar efetivamente no processo seletivo, fazendo com que a avaliação feita pela empresa corresponda ao seu real perfil, bem como poderá avaliar a viabilidade da contratação, considerando que essa análise deve ser feita por ambas as partes.