Para que o candidato obtenha sucesso na entrevista de emprego ele deve direcionar o seu comportamento de maneira objetiva.

Dicas importantes para o candidato obter sucesso na entrevista de emprego

Ao receber o convite para uma entrevista de emprego, é importante que tenha clareza sobre quais são os seus pontos fortes. Além disso, deve direcionar os seus pontos que requerem melhorias.

Adote uma postura participativa

O direcionamento do candidato é multifatorial. No entanto, ele é fundamental para que obtenha sucesso durante a entrevista de emprego. Sendo assim, é importante que adote uma postura participativa e seja objetivo no que tange às suas respostas.

É viável que o candidato chegue mais cedo ao local marcado para a entrevista de emprego; trabalhe sua respiração; se familiarize com o ambiente e adote uma postura participativa.

Não cruze braços e pernas; evite gestos excessivos; mantenha contato visual com o profissional que conduz o processo; seja assertivo nas suas respostas; entre outros pontos que destaquem a sua postura de forma positiva.

Destaque seus pontos positivos

Leve para a entrevista de emprego situações concretas que destaquem a sua capacidade de gerir pessoas; alcançar metas; negociar prazos; elaborar treinamentos; implementar sistemas; construir um relacionamento com o cliente; dentre outros aspectos referentes ao seu histórico profissional.

Seja resolutivo ao falar sobre seus pontos fracos

Ao falar sobre seus pontos que requerem melhorias, apresente uma solução. Por exemplo, ao destacar que possui dificuldades para falar em público, pode ser viável ressaltar que pretende realizar um curso de comunicação e oratória.

A cultura da empresa é um direcionamento importante para o candidato

Dessa forma, estará sendo resolutivo de maneira orgânica. Além disso, é viável que o candidato analise o site da organização e conheça sua trajetória para entender a cultura da empresa. Visto que uma cultura startup pode ser mais aberta do que uma cultura tradicional. Portanto, essa informação funciona como um direcionamento indireto para a postura do candidato.

Avalie os valores envolvidos

Além disso, também é relevante para o candidato considerar a cultura da empresa em diversos aspectos para analisar a viabilidade da vaga; já que essa análise deve ser feita por todos os envolvidos.

No entanto, o candidato só sentirá a vontade para realizar essa análise de maneira efetiva, ao se colocar de forma objetiva no processo seletivo. Sendo assim, faça adaptações e evite ficar aquém do seu potencial por conta da ansiedade e do nervosismo de uma situação de avaliação.