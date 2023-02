A construção do currículo deve ser feita de maneira objetiva. Por isso, é importante para o candidato considerar o seu currículo como uma espécie de vitrine de sua trajetória e direcioná-lo de forma objetiva.

Dicas objetivas para a construção do seu currículo profissional

Para que o seu currículo seja atrativo, ele deve ser construído de maneira dinâmica. Por isso, é fundamental que preze pela objetividade em todos os campos referentes ao seu perfil profissional.

Dados pessoais: evite informações excessivas

As suas informações pessoais precisam ser destacadas de maneira sucinta. Evite muitos telefones para contato e esteja disponível em todos eles. Além disso, não informe números referentes aos seus documentos, por exemplo.

Objetivo: informe o seu cargo pretendido e nível hierárquico dentro da sua área de atuação

É importante que o objetivo do candidato seja composto pelo seu cargo e hierarquia, dentro da sua área de atuação. Por exemplo: analista de faturamento; auxiliar de vendas; assistente de logística; gerente de processos etc.

Seja sucinto ao destacar a sua experiência profissional

Para destacar de forma objetiva a sua experiência profissional, é relevante informar o nome da empresa na qual atuou e o período trabalhado. Lembre-se de que o seu currículo será explorado durante a entrevista de emprego, portanto, ele não deve ser confuso.

Por isso, faça pequenos apontamentos sobre suas atividades exercidas, bem como destaque outras informações relevantes, como crescimento profissional dentro da empresa, por exemplo.

Atualize as informações sobre a sua trajetória acadêmica

Além disso, é válido ressaltar que a sua escolaridade deve ser objetiva, tal como as demais informações. Sendo assim, informe cursos em andamento e cursos concluídos, considerando a cronologia inversa dos fatos, ou seja, priorize os dados atuais e atualize o status de cursos trancados.

Mantenha o seu perfil atualizado no LinkedIn e crie conexões relevantes

A atualização do seu perfil do LinkedIn é fundamental para o destaque do seu currículo. Já que o LinkedIn é uma ferramenta muito utilizada pelo mercado de trabalho para a captação de talentos. Além disso, a ferramenta permite que o candidato se conecte com empresas do seu interesse, o que pode ser relevante para destacar o seu potencial de forma específica.

Faça as devidas adaptações dos pontos citados

Portanto, é válido ressaltar que todas as informações são passíveis de adaptação. No entanto, é viável que destaque o seu perfil de maneira objetiva, evitando excessos para que alcance seus objetivos de carreira em longo prazo.