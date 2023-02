O currículo do candidato deve ser construído de maneira objetiva para que o seu perfil ganhe o devido destaque dentro da dinâmica do mercado de trabalho atual.

Dicas objetivas para destacar o seu currículo profissional

O candidato deve conceituar o seu currículo como uma espécie de vitrine para o direcionamento de seu objetivo no mercado. Portanto, é fundamental construí-lo assertivamente, considerando a necessidade de análise objetiva das informações dentro da dinâmica do mercado atual.

Por isso, o seu currículo precisa de objetividade e organização. No entanto, a organização das informações do seu currículo deve contemplar também a visualização do documento.

Evite informações excessivas

Isso porque um documento construído de forma confusa tende a ser descartado, sem que seja analisado em sua essência. Sendo assim, confira alguns pontos relevantes e destaque o seu perfil de forma objetiva e positiva dentro da necessidade atual do mercado.

Dados pessoais

Os seus dados pessoais devem prezar pela objetividade. Não é aconselhável que insira muitos telefones para contato, por exemplo. No entanto, é aconselhável que esteja disponível em todos os contatos informados.

Objetivo

O objetivo do candidato no currículo pode ser inserido de forma exemplificada. Sendo assim, é possível informar o seu cargo pretendido dentro da sua área de atuação e respeitar a hierarquia atual. Por exemplo: auxiliar de loja; gerente de faturamento; analista de processos; gerente de projetos etc.

Experiência profissional

Além disso, é importante para o candidato direcionar a sua experiência de mercado. Já que é necessário que sua experiência contemple suas particularidades de forma ampla. No entanto, para que o seu currículo seja explorado em uma entrevista de emprego, ele deve ser resumido.

Por isso, é viável que faça pequenos apontamentos sobre suas atividades e sobre suas habilidades. Além disso, informe o nome das organizações nas quais atuou e o período trabalhado.

Carreira acadêmica

A mesma lógica deve ser direcionada na questão da sua trajetória de ensino. Assim sendo, é viável que informe cursos concluídos e cursos em andamento. Além disso, é importante para o candidato destacar cursos extracurriculares que sejam correlatos ao seu objetivo atual.

Linkedin

Além dos pontos citados, o candidato deve atualizar o seu perfil no Linkedin, considerando a usabilidade da plataforma em diversas vertentes. Visto que a ferramenta pode ser utilizada pelas empresas que buscam talentos, ao passo que permite ao candidato se conectar com empresas de seu interesse. Dessa forma, poderá elevar a visibilidade positiva do seu perfil profissional.