Dicas: tópicos de história que podem cair no ENEM

Dicas: descubra alguns assuntos de história que podem cair no ENEM

Diversos são os assuntos da matéria de história cobrados na prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio. A prova aborda tanto tópicos de história do Brasil como também de história geral.

Porém, existem alguns assuntos que são abordados com ainda mais frequência do que outros nesse exame. Assim, é interessante que você os estude com mais atenção.

Para te ajudar, separamos alguns tópicos de história muito importantes que podem cair na prova do ENEM. Confira quais são eles e direcione os seus estudos de forma efetiva.

Grécia Antiga

A civilização grega foi responsável por elementos essenciais que existem nas atuais civilizações. Em relação ao aspecto político, a ideia de democracia surgiu na Grécia Antiga, assim como a busca pela razão, no campo filosófico e educacional.

Apesar de a Grécia Antiga ser normalmente é ensinada ao longo do ensino médio dentro de “Antiguidade Clássica”, que envolve o estudo também da Roma Antiga, a civilização romana é deixada um pouco de lado no ENEM.

A incidência de questões que abordam diversos aspectos da Grécia Antiga foi muito alta nas últimas edições da prova e, dessa maneira, vale a pena estudar esse assunto com mais atenção.

As Revoluções Industriais

A história foi marcada por três revoluções industrias. A primeira delas começou em 1760, na Inglaterra. A segunda revolução industrial, por sua vez, aconteceu no século XIX e esteve relacionada com a automatização dos processos de produção.

A terceira e última revolução aconteceu no século XX e foi marcada pelo avanço técnico-científico e pela globalização.

República Oligárquica

A República Oligárquica, período que começa em 1894 e vai até 1930, é abordado com muita frequência pelas questões do ENEM. Ela também é chamada de República do Café com Leite.

Lembre-se de que esse tópico está dentro de República Velha, já que essa se divide em República da Espada (1889-1894) e República Oligárquica (1894-1930).

Em especial, o ENEM poderá elaborar questões sobre algumas características desse período, como o voto de cabresto e a política dos governadores.