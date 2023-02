Diego Sanchez entrará com recurso para anular o resultado da luta contra Austin Trout por alegações de engraxamento

Diego Sanchez e sua equipe estão entrando com um recurso formal junto à Comissão Atlética do Novo México, buscando anular o resultado de sua recente derrota para Austin Trout no BKFC por alegações de lubrificação.

O representante de Sanchez, Ricky Kottenstette, confirmou que o recurso será arquivado com a esperança de comparecer perante a comissão na próxima audiência disponível em março.

“Estaremos apresentando uma reclamação formal ao NMAC para reverter a luta”, disse Kottenstette em comunicado ao MMA Fighting. “Em um esporte onde a conquista é permitida, isso eliminou 100% sua chance de implementar uma estratégia chave em seu plano de jogo.”

As alegações de lubrificação vieram à tona logo após Sanchez sofrer uma derrota por nocaute técnico na quarta rodada para Trout no evento co-principal no BKFC KnuckleMania 3, que foi realizado em Albuquerque, NM

Sanchez postou uma longa declaração em seu Instagram junto com vídeos que mostravam Trout em seu canto entre os rounds com o cutman aplicando vaselina no rosto do lutador e depois esfregando seus ombros e pescoço.

O ex-vencedor da 1ª temporada do Ultimate Fighter alegou que colocar vaselina nos ombros e pescoço o impedia de usar efetivamente seu clinch, que era a principal arma que ele pretendia empregar na luta contra um campeão de boxe como Trout.

“Isso foi entre as rodadas! E o vídeo anterior foi antes da luta [Guillermo Perez] e o canto de Austin em colaboração lubrificando ombros e pescoço antes da luta para frustrar meu plano de jogo para atacar ativamente do clinch! Sanches escreveu. “Isso mudou toda a luta interna, onde tive minha melhor chance de vencer lutando contra o pentacampeão mundial de boxe Austin Trout no BKFC.

“POR FAVOR ME AJUDE A RECUPERAR ESSA PERDA! Fui enganado em uma luta justa e fiquei com cicatrizes que duram a vida inteira! E teve que comer por um canudo por três dias! Se eu tivesse toda a barba engraxada, os socos dele teriam escapado do meu queixo também!”

Sanchez continuou em uma postagem separada com vídeos adicionais mostrando Trout durante a luta enquanto ele continuava alegando trapaça que o impediu de empregar sua estratégia. Ao longo de mais de três rodadas, Sanchez absorveu muitos castigos e alguns cortes desagradáveis, o que acabou levando à paralisação do médico na quarta rodada.

“Eu levei muito dano extra nesta luta que não deveria”, disse Sanchez. ! Espero [BKFC president] Dave Feldman pode consertar isso! Ele sempre foi verdadeiro comigo, me fazendo bem! Se algum advogado puder me ajudar a reverter essa perda a tempo, entre em contato comigo, isso foi uma trapaça flagrante! Eles temiam o que eu teria feito no clinch! Eu não teria aceitado essa luta se fossem as regras de Queensbury. Só aceitei porque observei Luis Palomino utilizar o clinch agarrando a cabeça do oponente e golpeando ativamente enquanto agarrava a nuca e os ombros! Essa foi a justiça da partida!

“Não sou idiota, não tentaria boxear o pentacampeão mundial de boxe sem luvas! Nós concordamos em um campo de batalha neutro. E o vídeo não mente! Quando cheguei ao pescoço dele, ele conseguiu escapar! Lembrei-me de estar na luta reconhecendo isso, mas apenas mantive o foco em vencer de qualquer maneira que pudesse! Essas cicatrizes são para toda a vida, assim como a perda.”

Sanchez agora busca a anulação do resultado da luta com o recurso sendo interposto no Novo México.

O veterano de 41 anos assinou com o BKFC depois de competir pela última vez no Eagle FC em 2022, após 15 anos de carreira no UFC.