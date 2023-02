Diferentes biomas do Minecraft (2023): lista de todos os biomas

Minecraft é um jogo muito famoso que você deve conhecer. Em 2022, havia mais de 170 milhões de usuários mensais ativos. Devido às novas atualizações, recursos e jogabilidade emocionante, o jogo está ganhando cada vez mais amor dos jogadores. No jogo, você conhece o termo Bioma. O Bioma é uma região do Minecraft com geografia, ambiente, plantas e outras características únicas. Os biomas no Minecraft podem ser de qualquer ambiente, como desertos ou florestas.

Os jogadores lutam constantemente para encontrar o melhor bioma para construir algo, encontrar, etc. Neste post, listaremos todos os Diferentes Biomas do Minecraft pelo qual você pode obter as coisas que você está procurando. Esteja conosco até o final para saber mais sobre o Diferentes Biomas do Minecraft.

O que é o Minecraft Biomas?

Os Biomas do Minecraft são um local que tem sua própria temperatura, geografia, umidade, erosão, etc. Eles são baseados em diferentes ambientes, como florestas, desertos, etc. Nós listamos o Diferentes Biomas do Minecraft abaixo, então verifique-os.

Lista de todos os biomas no Minecraft

Aqui está o diferentes biomas de Minecraft que os jogadores devem saber.

Planícies

Planícies são um dos biomas comuns que você encontrará no Minecraft. Este tipo de bioma não tem árvores e os mobs que aparecem aqui são porcos, ovelhas, vacas e cavalos. Você também verá girassóis enquanto eles crescem aqui. Você poderá encontrar Girassóis apenas nas Planícies dos Girassóis.

selvas

Existem três tipos de biomas da selva que você encontrará no jogo. O primeiro será o normal, o segundo é o bioma Jungle Edge e o terceiro é a selva de bambu. A selva normal será simples, enquanto o Jungle Edge Biome é uma mistura da transição de biomas de selva para outros. A Bamboo Jungle nada mais é do que uma mistura de grandes bambus. Você também encontrará os Pandas aqui.

florestas

A Floresta é um dos melhores biomas que você encontrará no Minecraft. Na Floresta, você encontrará muitas árvores que poderá usar para colher madeira. Algumas outras florestas incluem flores, carvalho e bétula. Você também verá as diferentes cores das árvores na Floresta. Pode ser claro ou escuro. Junto com ele, você também poderá encontrar cogumelos de tamanho grande.

Montanhas

O bioma da Montanha inclui muitas pedras, ilhas flutuantes, pináculos e alcovas. É um dos locais onde você pode encontrar esmeraldas, que serão ótimas para negociar com os aldeões. Existem diferentes tipos de biomas de montanha que você encontrará no Minecraft. Um deles são os biomas de montanha de madeira e cascalho. Em Gravel Mountain, você pode obter muitos blocos de cascalho. Da mesma forma, em Wooden Mountain, tudo será de madeira.

desertos

Os biomas do deserto incluem cactos, coelhos marrons, arbustos mortos, areia e arenito. Lá você poderá encontrar aldeias desertas, postos avançados de saqueadores, templos e lagos.

taiga

Taiga Biome é uma combinação de selva e biomas florestais. Tem árvores e samambaias. As Taigas são onde você pode encontrar raposas, lobos, arbustos de frutas doces, aldeias e muito mais. Você também encontrará uma variedade de grandes abetos nele.

Tundra Nevada

A Snowy Tundra é um bioma coberto de neve por toda parte. Você também encontrará água lá, junto com ursos polares e coelhos.

picos de gelo

Se você quiser ver grandes picos de gelo, certamente vai adorar o bioma Ice Spikes. São grandes estruturas e aglomerados de gelo espalhados pelas árvores.

pântanos

O bioma Pântano é um dos biomas mais bonitos, mas sobreviver aqui é muito difícil. É porque o lodo aparece aqui à noite, o que dificulta a sobrevivência.

savanas

Nos biomas Savannah, você será rebanhos de cavalos, lhamas, acácias e as aldeias e postos avançados dos saqueadores. Existem diferentes tipos de savana, e você pode encontrar aqui lagos profundos, cachoeiras, crateras aleatórias, etc.

Praias

Você encontrará praias sempre que um oceano se combinar com outro bioma. Aqui você encontra areia, cana-de-açúcar, naufrágios, tartarugas e muito mais.

ermo

As Badlands são feitas de ouro e areia vermelha. Este bioma é minas abandonadas. Aqui as multidões hostis aparecem à noite. Existem diferentes tipos de Badlands Bioma. Você também encontrará o Bioma Wooded Badlands no jogo.

Costas de Pedra

Stone Shores são feitos sempre que o bioma montanhoso é criado perto do oceano. É pequeno em tamanho.

Ilhas Cogumelo

Ilhas Cogumelo são muito raras de se encontrar no jogo. Geralmente é gerado no oceano, longe do outro bioma.

oceanos

Você verá cinco tipos diferentes de bioma oceânico. O primeiro é o oceano básico, que inclui ervas marinhas, ajuda e peixes. O próximo é o oceano quente, que parecerá vibrante. Esses oceanos têm baiacu, golfinhos e peixes tropicais. O próximo oceano é o oceano morno, que não contém recifes de coral, mas possui ervas marinhas e algas. Os outros dois oceanos são o Oceano Frio e o Oceano Congelado. O oceano frio contém golfinhos, bacalhau e salmão, enquanto o oceano congelado contém ursos polares na superfície da água.

rios

Os biomas fluviais são feitos através do corte de múltiplos biomas contendo cana-de-açúcar, areia, argila, salmão e lula. No entanto, apenas alguns mobs hostis aparecem aqui. Você também encontrará o Oceano Congelado, mas não tem neve.

o inferior

O Nether é outro belo bioma, e você também vai adorar esta cena. Ele contém mobs como blaze, piglins, hoglins e ghasts reunidos. O Nether também foi atualizado para incluir vários biomas, incluindo Soul Sand Valleys e Crimson Forests.

O fim

Existem cinco tipos de biomas The End. Várias ilhas e áreas menores cercam esse tipo de bioma. Os biomas do Fim são menores e flutuam entre vazios e partes mais significativas do Fim. Você vai achar a cena muito bonita quando visitar este bioma.

Empacotando

Sabemos que você estava animado para aprender sobre todas as diferentes biomas de Minecraft. Neste post, listamos todos os diferentes biomas de Minecraft. Esperamos que você certamente os ame. É isso. Comente qual bioma você mais gostou.

perguntas frequentes

1. Qual é o bioma mais raro do Minecraft?

O bioma mais raro no Minecraft é o campo de cogumelos.

2. Quais são os cinco biomas finais?

A seguir estão os cinco biomas finais:

O fim.

End midlands.

Acabar com os estéreis.

Fim das terras altas.

Pequenas ilhas finais.

3. Qual é o bioma mais antigo do Minecraft?

O bioma das planícies é o mais antigo do Minecraft. Este bioma consiste apenas em grama e terra.

