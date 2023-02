Din Thomas, Carlos Newton entre as adições ao novo comitê de lutadores da Associação de Comissões de Boxe

A Associação das Comissões de Boxe e Esportes Combativos (ABC) está dando um grande passo na representação dos atletas.

Na quarta-feira, a ABC anunciou a criação de um “comitê de voz do atleta” com o objetivo de conectar melhor os lutadores e os reguladores, proporcionando aos atletas um canal para expressar suas preocupações e dando aos reguladores maiores oportunidades de educar os lutadores sobre questões-chave do esporte.

“A ABC espera que este comitê permita que todos os lutadores entendam o esporte do ponto de vista regulatório”, afirmou Michael Mazzulli, presidente da ABC no comunicado à imprensa. “Em todas as pesagens, faço perguntas aos lutadores relacionadas às regras e regulamentos, e é evidente para mim que a maioria dos participantes combativos não tem conhecimento claro das Regras e Critérios de Pontuação. Este comitê também permitirá que os lutadores tenham voz na mesa.”

O comitê será presidido pelo diretor executivo da Comissão Atlética do Estado de Nova York, Kim Sumbler, e será composto por seis membros voluntários da ABC, juntamente com sete lutadores profissionais aposentados. Entre os membros voluntários está o diretor executivo da Wyoming Combat Sports Commission, Nick Meeker, o diretor executivo da Colorado Combative Sports, Tony Cummings, o administrador da Comissão Atlética do Estado da Carolina do Sul, Jon Hollingsworth, o advogado Erik Magraken do comitê de regras e regulamentos da ABC e o árbitro de boxe Jack Reiss.

Os lutadores confirmados para participar são o ex-campeão meio-médio do UFC Carlos Newton e o ex-pesado e atual analista do UFC Din Thomas. O Hall da Fama do UFC, Randy Couture, também foi anexado ao projeto.

“Estou muito orgulhoso de fazer parte deste momento histórico para nossa comunidade e estou honrado em ajudar no que posso”, afirmou Thomas no comunicado à imprensa.

A ABC possui vários comitês que se reúnem regularmente para discutir os eventos atuais nos esportes de combate. As decisões do comitê não são obrigatórias, mas podem ser submetidas ao órgão da ABC para votação anualmente.

Nas próximas semanas a ABC disponibilizará em seu site um formulário para os atletas que desejarem participar da comissão.