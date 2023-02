Dinheiro EXTRA cai como um GRANDE PRESENTE para quem tem o PicPay: valor inédito!

O PicPay é considerado uma das maiores fintechs do país. Por meio da carteira digital, os clientes podem usufruir de diversas vantagens em transações financeiras. Além disso, os usuários podem contar atualmente com uma excelente promoção.

A carteira digital está possibilitando que os clientes recebam até R$ 700 em cashback. No entanto, é importante destacar que a promoção está sendo liberada apenas para um grupo específico de clientes.

Cashback de R$ 700 do PicPay

Atualmente, o PicPay está notificando os seus clientes sobre a possibilidade de receberem até R$ 700 em cashback. Embora todos os usuários recebam a notificação, somente aqueles que seguirem os requisitos podem receber a devolução do valor.

De acordo com a fintech, os clientes que receberem a notificação podem aproveitar a promoção ao realizarem compras no PIX dividido em até 12x. Além disso, é importante salientar que o prazo de validade da ação é até às 23h59min após o recebimento da notificação no celular, por isso é importante ficar ligado.

Enquanto libera cashback, outros grupos podem receber até R$ 50 no PicPay

Muitos brasileiros buscam alternativas para conseguirem um dinheiro extra pela internet. Atualmente, os clientes do PicPay que possuem códigos promocionais na carteira podem receber um bom valor.

A fintech tem disponibilizado códigos promocionais de até R$ 50 para os clientes que utilizam algumas funções da empresa.

A plataforma tem se tornado cada vez mais atrativa para os brasileiros. Um dos motivos para se tornar uma das maiores fintechs do país são as suas ações que pagam valores aos clientes.

Por meio da carteira digital, os usuários podem ter acesso a quatro tipos de cupons promocionais, sendo eles:

2 cupons de novos usuários;

1 cupom de cashback;

1 cupom de promoção gamer.

De acordo com a fintech, ao somar os bônus de cada cupom, o usuário pode receber até R$50. Isso porque, os primeiros cupons podem pagar R$10 cada, quando os clientes realizam compras dentro e fora da plataforma, ou quando realizam em transações internas.

Além disso, os usuários podem receber R$ 30 por meio do cupom de Cashback ao realizarem compras na AppStore. O último cupom é disponibilizado para os clientes utilizarem em suas contas da Steam.

Quais são os códigos do PicPay?

Primeiramente, é importante salientar que nem todos os clientes podem utilizar os códigos. No entanto, caso tenha os códigos promocionais liberados, confira quais são eles:

Novos usuários – 3YHUNG / JNWBAW;

Cashback – NEWPLAYER;

Gamers – TIMEDOPC.