Dinheiro extra: Nubank libera GRANDE PRESENTE para TODOS os clientes

O empréstimo do Nubank é uma ótima opção para quem precisa de dinheiro rápido, mas com um bom prazo de carência para começar a pagar. De acordo com a fintech, em 2021, o serviço foi contrato por mais de 2 milhões de pessoas.

Ao contratar o empréstimo pessoal do banco digital, o cliente só vai pagar a primeira parcela 90 dias depois. Assim, a pessoa consegue pegar o dinheiro emprestado agora e se preocupar de pagar a primeira parcela apenas em maio, por exemplo.

Como contratar o empréstimo Nubank?

De antemão, é importante deixar claro que todo o processo de solicitação e liberação é feito remotamente, por meio do aplicativo do Nubank. A vantagem é que a fintech disponibiliza uma simulação para que o cliente verifique as condições do serviço antes da contratação.

Além disso, no aplicativo, o banco digital já específica o valor que o usuário pode tomar com o crédito. Essa informação fica na aba do empréstimo pessoal. Os interessados ainda podem parcelar a dívida em até 24 vezes. Ou seja, é possível realizar o pagamento completo em dois anos.

Veja o passo a passo para simular e contratar o crédito a seguir:

Acesse o aplicativo do Nubank; Na tela principal, observe a barra inferior e selecione “Empréstimos”; Clique em “Novo Empréstimo” e selecione o motivo pelo qual quer a opção; Faça a simulação inserindo o valor que deseja contratar; Informe a quantidade de parcelas e a data que deseja realizar os pagamentos; Feito isto, confira os juros, as condições e o valor total do acordo; Para finalizar, confirme a operação e o valor será transferido imediatamente para a Nu Conta.

Juros do empréstimo Nubank

A instituição determina a porcentagem das taxas de juros conforme o perfil do cliente. No momento de contratar o empréstimo, é possível conferir todas as condições do serviço. ONubankressalta que sempre espera que os juros aplicados sejam um dos menores do mercado.

Por fim, cabe salientar que além dos juros, o solicitante fica sujeito ao pagamento de IOF, registros, seguros, tributos e as demais despesas específicas no Custo Efetivo Total (CET) referentes ao empréstimo

Empréstimo consignado do Nubank

Em agosto de 2022, o Nubank anunciou que planeja oferecer empréstimo consignado aos seus clientes. Diante disso, em reunião com especialistas do BTG e Goldman Sachs, a fintech afirmou que já fechou os acordos necessários com órgãos federais.

A nova linha é voltada aos aposentados e pensionistas do INSS(Instituto Nacional do Seguro Social) e servidores públicos. Trata-se de uma nova estratégia da empresa para ampliar os seus serviços bancários.

Desse modo, não diferente, o empréstimo consignado permitirá um desconto automático na folha de pagamento, especialmente do contracheque do INSS. Além disso, o negócio oferecerá as taxas mais baixas.

Lembrando que, como funciona semelhante a um crédito pessoal do INSS, quem aderir a modalidade receberá valores inferiores ao comum. Todavia, o empréstimo é importante para quem deseja ter autonomia financeira.

No mais, é importante ressaltar que o Nubank pretende liberar novos produtos, como a antecipação do Fundo de Garantia Fdo Tempo de Serviço (FGTS) e a possibilidade de contratar empréstimos por meio de investimentos.