Dinorah Santana, ex-mulher de Dani Alves: Minha mão no fogo? Eu colocaria meu corpo inteiro em chamas por ele

Dinorah Santana é mãe de Daniel Alves‘ dois filhos. Ela foi sua primeira esposa e também sua agente por um tempo. Agora ela está no Brasil de onde expressou sua crença de que seu ex-marido é inocente.

Alves foi preso em custódia desde 20 de janeiro depois de ser acusado de supostamente estuprar uma jovem em uma boate em Barcelona.

“Ninguém que conhece o Dani, que o ama, que faz parte da vida dele, pode ficar bem com a situação que ele está passando”, disse Santana ao Sport.

“Nós não acreditamos no que está acontecendo. É inacreditável. Nem no pior pesadelo poderíamos imaginar algo assim. Não estamos bem. Nem eu, nem as crianças. Está sendo muito complicado a cada dia que passa.

“O [children] lutam porque não podem ver Dani. Estamos marcando a viagem para a Espanha quando sair a data da audiência.

“Iremos vê-lo se ele for liberado. Ao mesmo tempo, visitaremos escolas porque estamos nos mudando para Barcelona.”

Descoberto após uma ligação de um jornalista

Foi por meio de um jornalista que Dinorah soube que algo havia acontecido naquela boate de Barcelona naquela noite de 30 de dezembro.

“Ele me ligou caso quiséssemos conversar sobre o que havia acontecido na noite anterior no Sutton”, revelou ela.

“Liguei para o Dani, mas ele não atendeu porque estava tirando uma soneca. Achei que tinha havido uma briga. Pessoas próximas dele me ligaram e falaram para eu ficar tranquila, que o Dani estava bem, que havia sem problemas.”

Em conversa com o Sport, Dinorah sublinhou que o que a tem feito piorar é que está a decorrer um julgamento paralelo e público.

“Estão condenando Dani antecipadamente, sem que ele tenha sido julgado”, observou.

“Dani seria incapaz de desonrar uma mulher. Fui casada com ele por 10 anos e o conheço há 22 anos.

“Eu colocaria todo o meu corpo em chamas por ele.

“Em 20 anos ele nunca falou comigo com um tom mais alto. Às vezes você discute, mas ele nunca me tratou mal. Como ele tratou as mulheres ao seu redor. Eu, minha filha, a princesinha, a criança também.

“Dani sempre acreditou que uma mulher deve ser tratada como uma rainha. Isso vem do pai. Do respeito que ele tem pela mãe. Ele é assim com as pessoas em geral.”