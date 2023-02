A entrevista de emprego pode ser conceituada pelo candidato como uma forma objetiva de direcionamento do seu processo no mercado de trabalho. Sendo assim, é importante direcionar seus pontos fortes e contornar seus pontos fracos.

Direcione a sua postura de forma objetiva na entrevista de emprego

Para que a entrevista de emprego seja resolutiva, o candidato deve adotar uma postura participativa, no entanto, essa postura precisa ser orgânica. Sendo assim, trabalhar a sua respiração e analisar o seu próprio currículo são formas eficientes de elevar a sua autoconfiança.

Adote um conceito positivo

Primeiramente, é importante que conceitue a entrevista de emprego como uma apresentação de sua carreira e não como um julgamento de sua personalidade. Além disso, tenha clareza sobre quais são os pontos principais de sua trajetória para que possa explorá-los de forma positiva.

Destaque suas experiências profissionais

Leve para a entrevista de emprego situações que reforcem o seu potencial profissional. Por exemplo, fale sobre a sua capacidade de alcançar metas; construir um relacionamento com o cliente; elaborar treinamentos; gerir equipes; direcionar reuniões; acompanhar processos etc.

Seja resolutivo ao destacar pontos que requerem melhorias

Ao apresentar uma situação que requer melhoria, seja resolutivo de forma orgânica. Já que, de forma geral, o candidato é questionado sobre qualidade e defeitos. Sendo assim, é possível se colocar como uma pessoa tímida, informe que pretende realizar um curso de teatro. Ou ainda, é possível informar que precisa atualizar o seu conhecimento sobre um sistema específico, mas já está realizando cotações para essa finalidade.

Adote uma postura assertiva

A sua postura é composta de muitos fatores. No entanto, é necessário que ela seja participativa para que a empresa conheça melhor os seus pontos fortes e analise de forma genuína a viabilidade da contratação. Sendo assim, não cruze braços e pernas; evite gesticular excessivamente; controle o tom de sua voz e mantenha contato visual com a gestão do processo seletivo.

Não saia da entrevista de emprego com dúvidas

É importante que o candidato não se atrase e chegue mais cedo ao local marcado para a entrevista de emprego. Além disso, seja assertivo nas suas respostas e tire suas dúvidas. Já que, de forma geral, as empresas permitem que os candidatos tirem dúvidas no final do processo seletivo.

Sendo assim, levante questionamentos sobre a empresa, sua cultura, a possibilidade de crescimento, flexibilização de benefícios, dentre outros pontos que sejam relevantes dentro do seu objetivo profissional atual.