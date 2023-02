A entrevista de emprego pode ser uma oportunidade viável de planejamento de carreira profissional, pois é uma oportunidade de apresentação de seus pontos fortes de direcionamento de suas habilidades.

Direcione suas habilidades durante a entrevista de emprego

Para obter sucesso na entrevista de emprego, o candidato deve ter clareza sobre seus pontos fortes e direcionar o seu comportamento, pois é necessário considerar que toda a sua postura transmite uma mensagem relevante dentro do processo de recrutamento e seleção.

É necessário minimizar a ansiedade durante a entrevista de emprego. No entanto, esse processo precisa ser feito de forma natural. Sendo assim, é aconselhável que tenha atenção plena aos seus gestos e direcione o tom de sua voz. Dessa forma, poderá se comunicar melhor e ter mais atenção ao seu comportamento.

Postura

O candidato deve evitar cruzar braços e pernas; falar de maneira tranquila; trabalhar a sua respiração e evitar atrasos. Além disso, é necessário também ter atenção ao que está lhe sendo dito, tendo cuidado para não interromper o profissional que conduz o processo de recrutamento e seleção, bem como, o candidato deve manter contato visual de forma orgânica com a gestão da entrevista de emprego.

Experiência profissional

Levar para a entrevista situações concretas e evolutivas é uma forma de direcionar a sua carreira, já que é possível destacar pontos importantes vivenciados em seus empregos anteriores.Sendo assim, destaque a sua capacidade para gerir equipes; direcionar processos; controlar agendas; elaborar campanhas motivacionais; direcionar treinamentos; construir um relacionamento com o cliente; dentre outros pontos que sejam pertinentes ao seu perfil profissional.

Seja resolutivo

Além disso, é importante também para o candidato controlar seus pontos fracos de maneira orgânica. Sendo assim, seja resolutivo ao falar de uma situação que requer melhoria.Por exemplo, é possível informar que precisa melhorar a sua capacidade de comunicação, pois possui dificuldades para falar em público, ao passo que é relevante destacar que está em vias de realizar um curso de teatro.

Faça uma apresentação positiva

O seu comportamento deve corroborar sua narrativa de forma natural. Por isso, é importante que tenha atenção plena para não gesticular excessivamente enquanto fala e para não prolongar sua narrativa de forma desnecessária e desfocada.

Sendo assim, é possível entender a necessidade de direcionamento do candidato para se apresentar para a empresa. Visto que a entrevista de emprego é uma oportunidade que a empresa tem para conhecê-lo. Portanto, faça as adaptações necessárias e não fique aquém do seu potencial profissional.