Discussão no vestiário do PSG: Neymar revida após críticas

Tano novo ainda não está indo bem para Paris Saint-Germainque já soma três derrotas e empatou um dos sete jogos do campeonato em 2023, além de ter sido eliminado nas oitavas de final da Copa da França.

Isso tudo com o confronto da Liga dos Campeões contra Bayern de Munique ao virar da esquina, com Kylian Mbappé e Lionel Messi feridos e um mar de dúvidas em sua forma.

O último revés veio em Mônaco, onde a derrota por 3-1 doeu. O plantel foi esgotado por um vírus estomacal, mas isso não é desculpa para um clube com padrões tão elevados.

O que é certo é que este último revés mostrou que há fraturas no balneário.

Neymar x Luis Campos: Uma discussão no vestiário

Segundo o L’Equipe, houve uma discussão acalorada entre alguns integrantes do elenco e o diretor esportivo louis camposque censurou os jogadores pela “falta de agressividade”, entre outras coisas.

Não foi do agrado de todos, em especial da dupla brasileira Marquinhos e Neymarpara quem PSGO problema de não era agressão.

Aparentemente, as duas partes trocaram palavras acaloradas em português, língua materna dos protagonistas. A troca surpreendeu vários membros da equipe pela intensidade.

Neymar saiu do campo furioso, onde foi visto fazendo gestos e xingando em certos momentos da partida.

Ele até usou palavras críticas contra alguns de seus companheiros de equipe. jovem atacante francês Hugo Ekitike foi um dos mais afetados.

Tensão no PSG

campos‘ as críticas trouxeram à tona toda a fúria do brasileiro e, embora inicialmente tenha ficado no vestiário, agora veio à tona.

O clube quis passar uma imagem mais calma trazendo um dos capitães para falar, como Presnel Kimpembe.

“O mais importante é permanecermos unidos, apesar de tudo o que se diz, apesar de tudo o que está a acontecer, essa é a mensagem”, disse, embora nos bastidores seja uma história diferente

PSG enfrentará um duro teste na terça-feira contra Baviera, e não no melhor momento. As tensões no balneário, as dúvidas sobre a forma e as lesões dos dois principais jogadores não estão a ajudar.

A primeira grande final da temporada para os parisienses já está aqui.