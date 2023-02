Disney perde 2,4 milhões de assinantes em seu serviço de streaming e demitirá 7 mil funcionários

Disney possui várias das franquias e empresas mais famosas do mundo, como Maravilha, Lucasfilm, Pixar e ESPN, mas isso não o salva de sofrer problemas econômicos nos últimos tempos. Portanto, CEO Bob Iger anunciou uma grande reestruturação na empresa que deixará milhares de pessoas sem emprego.

7.000 empregos serão cortados

O CEO da Disney, Bob Iger, anunciou nesta quarta-feira que a empresa iniciará uma grande reestruturação corporativa que resultará na perda de 7.000 empregos, com o objetivo de economizar US$ 5,5 bilhões em custos operacionais.

Iger anunciou que a empresa se reorganizará em três partes: uma unidade de entretenimento que engloba filmes, televisão e streaming; uma unidade ESPN focada em esportes; e parques, experiências e produtos da Disney.

“Não tomo essa decisão levianamente”, disse Iger em uma teleconferência com investidores enquanto os informava sobre os resultados fiscais do primeiro trimestre. Iger reportou lucro líquido de US$ 1,279 bilhão, abaixo da estimativa dos analistas de US$ 1,429 bilhão, enquanto a receita foi de US$ 23,512 bilhões, um pouco acima das previsões.

Cortes virão em diferentes áreas

Para alcançar a economia de US$ 5,5 bilhões, Iger anunciou que US$ 2,5 bilhões em cortes serão feitos em vendas, despesas administrativas e outros custos operacionais, enquanto os outros US$ 3 bilhões serão de reduções em conteúdo não esportivo, incluindo demissões.

“Há muito o que fazer, mas vamos deixar claro que esta é minha prioridade número um”, disse ele.

Em relação ao Disney+, Iger informou que perdeu 2,4 milhões de assinantes devido à concorrência no mercado de streaming, representando uma perda de mais de US$ 1 bilhão.

Iger, que foi CEO da empresa de 2005 a 2020, foi responsável pela aquisição da Pixar Animation Studios, Marvel Entertainment e Lucasfilm, além da 20th Century Fox em 2019.

Ele voltou ao cargo em novembro passado, após uma administração caótica do ex-CEO Bob Chapek.