Disys ABRE VAGAS em SP, PR e RS; Envie seu currículo!

A Disys, empresa que atua como ponte entre profissionais altamente qualificados e oportunidades consistentes e prósperas, está em busca de novos funcionários no mercado de trabalho. Dito isso, antes de falar mais detalhes sobre os cargos, confira a lista de vagas disponíveis:

Técnico de Informática – São Paulo – SP – TI;

Analista de Redes – Pleno – São Paulo – SP – Administrador de Redes;

Analista de Suporte – Júnior – Curitiba – PR – Suporte Técnico;

Analista de Suporte – Curitiba – PR – Suporte Técnico;

Técnico de Informática – Porto Alegre – RS – TI;

Técnico em Informática – Itapira – SP – Informática;

Analista de Redes Sênior – Zona Sul – São Paulo – SP – Administrador de Redes;

Analista de Sistemas – Fiscal – Guarulhos – SP – Análise de Sistema.

Mais sobre a Disys e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Disys, é válido frisar que a empresa conta com mais de 25 anos de experiência e referência em serviços de Staffing, Hunting e Managed Services em áreas como: Data Analytics, Business Process Outsourcing, Automação de Help Desk, Desenvolvimento de aplicações, Consultoria de negócios e TI, Inteligência de Negócios/Big Data, Administração de Banco de Dados, gerenciamento de Help Desk, Gestão de Infraestrutura, Gerenciamento de Projetos, Consultoria SAP, Administração de Segurança, entre outras.

Além disso, falar sobre a Disys é contar com mais produtividade para o seu negócio, com modelos flexíveis de alocação de recursos e serviços gerenciados. Isto é, é contar com modelos de atendimento híbridos, on-site, nearshore, offshore, além de serviços com cobertura 24h.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!