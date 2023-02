DJ Khaled envia mensagem para Rihanna em meio ao show do intervalo do Super Bowl

Rihannadesempenho de na edição deste ano Super Bowl está entre seus aspectos mais emocionantes. Depois de um hiato de seis anos, o nove vezes vencedor do Grammy cantor voltará ao palco.

DJ Khaledamiga de Rihanna e parceira de trabalho frequente, dá um alô para a cantora antes que ela comece a Super Bowl estágio.

No de Michael Rubin cheio de celebridades festa dos fanáticos no Arizona Biltmoreonde Página Seis estava presente, Khaled expressou seu entusiasmo e apelidou o evento de “RiRi Super Bowl”.

“RiRi, eu te amo tanto”, disse o homem de 47 anos. Parabéns antecipadamente. Eles mudaram o nome do Super Bowl. Chama-se ‘RiRi Super Bowl’. Vou preparar minha buzina e pedir um cheeseburger bem passado.

Quando questionado sobre se ele se apresentaria com Rihanna como convidada surpresa, ele respondeu: “Estou indo como fã e Rihanna é minha irmã. Mal posso esperar para ver. Estou aqui para apoiar.”

A grande volta de Rihanna aos palcos

Quatro anos depois de ela ter se recusado a comparecer ao Show do intervalo do Super Bowl em protesto contra questões raciais, Rihanna vai subir ao palco. Desde então, Rihanna esclareceu que usa sua performance para substituir imigrantes e mulheres negras.

”Essa é uma grande parte do porque isso é importante para mim fazer este show: representação. Representando os imigrantes. Representando mulheres negras em todos os lugares. Isso é fundamental para que as pessoas vejam as possibilidades”, disse ela.

”É muito longe de casa, certo? É uma bela jornada em que estou. Eu nunca poderia imaginar que chegaria aqui, então é uma celebração disso. Estou muito animada por ter Barbados no palco do Super Bowl”, acrescentou Rhianna.

O nove vezes vencedor do Grammy subirá ao palco durante o intervalo do Philadelphia Eagles contra Kansas City Chiefs jogo hoje.