Dmitrovic imobiliza torcedor que tentou atacá-lo: Se alguém me atacar, vou me defender

TO Philips Stadion viu uma cena lamentável nos minutos finais da partida. Marko Dmitrovicgoleiro do Sevilla, teve que conter fisicamente um PSV torcedor que pulou em campo para atacá-lo. O sérvio o segurou em campo até a chegada da segurança do estádio.

“Um torcedor me empurrou por trás. Imagino que ele estava zangado com o resultado de seu time, imagino que também estava um pouco louco ou bêbado. Ele me empurrou e eu o parei até a segurança chegar”, explicou Dmitrovic à mídia oficial do Sevilla.

“Eu tinha raiva em meu corpo, mas essas coisas não podem acontecer e espero que sejam punidas.

“Vou me calar por não ter dito o que realmente queria dizer a ele. Felizmente, ainda bem que sabia onde ele estava e que o derrubei, se alguém me atacar, vou me defender, ” ele adicionou.

Tudo não passou de um susto, mas não foi o único incidente durante a partida. Houve objetos arremessados ​​e inúmeros protestos. Jorge Sampaoli também condenou o ataque a Dmitrovic.

“Entrou um torcedor e deu um soco nele, acho que nas costas. Tem coisas que não entendo, como o árbitro não tomou outras providências porque se isso for aceito, a partir de agora tudo pode acontecer.”

Dmitrovic foi a surpresa no Sevilla XI após a inesperada ausência de último minuto de bono devido a febre. Derrota e episódio desagradável para o sérvio. Do lado positivo, o Sevilla estará no sorteio das oitavas de final na sexta-feira.