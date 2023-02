Documento de Identidade PERDIDO no Carnaval pode ser RECUPERADO desta forma; confira

A folia dos bloquinhos é realmente empolgante. O Carnaval é uma das festas que os brasileiros mais amam, mas, também é uma das que mais proporcionam imprevistos e dor de cabeça para os foliões. Isso porque, acontece de um grande número de indivíduos perderem, por exemplo, o documento de identidade, algo extremamente importante no dia a dia dos cidadãos.

Mas, uma boa notícia vem do Governo Federal. Ele possibilita que os brasileiros solicitem a emissão online da 2ª via do documento de identidade, ou RG. Ressaltando que um novo documento pode ser obtido nos casos de furto, perda ou quando vence a validade dos dez anos, havendo a necessidade da renovação.

O que é um RG?

O RG (Registro Geral) é o documento que identifica o cidadão, onde consta número, digital e foto. Na identidade, como é popularmente chamada, consta:

Nome completo do indivíduo;

Nome do pai e da mãe;

Data de nascimento;

Local do nascimento.

Para tirar o RG será necessário responder a certas perguntas de cunho pessoal e coletar todas as digitais. Posteriormente, as informações são armazenadas em bancos de dados de órgãos públicos. Ademais, o documento prova que os cidadãos são pessoas únicas, dessa forma, outro indivíduo não terá o mesmo número, nem digitais, é claro.

Quais são os documentos necessários para tirar a 2ª via do documento de identidade

Em uma 2ª via, o cidadão tem a oportunidade ainda de acrescentar o número do CPF (Cadastro de Pessoa Física), bem como o número do Cartão Cidadão. Isso facilita a identificação em uma consulta médica, por exemplo, ou mesmo em atendimentos bancários. É importante ressaltar que, em caso de roubo ou perda, é imprescindível registrar um BO (Boletim de Ocorrência) para ficar isento da taxa para renovação.

Entre os documentos necessários para tirar a 2ª via, temos:

Duas fotos do tamanho 3×4 recentes e originais;

Cópia simples da certidão de nascimento ou original;

Cópia simples da certidão de casamento ou original (se você for casado/a);

BO (Boletim de Ocorrência) em cópia simples ou original (no caso do furto ou roubo);

CPF original ou o comprovante da inscrição na Receita Federal – caso queira colocar o número no RG;

Cartão Cidadão original – caso queira colocar o número no RG, o que pode ser substituído pelo Pasep ou PIS.

Emissão da 2ª via online do documento de identidade

Em cada um dos estados, a solicitação da 2ª via do RG é feita de forma diferente. A recomendação é entrar no site da Polícia Civil ou do Governo do Estado correspondente. Assim, é possível verificar se tem algum menu diferenciado para tal serviço. Veja os exemplos:

São Paulo

A 2ª via em São Paulo é solicitada pelo totem no Poupatempo ou presencialmente. Há uma cobrança no valor de R$ 47,96, mas se o cidadão optar pelo recebimento via correios, pagará mais R$ 9,09.

No totem, a taxa pode ser quitada por boleto ou cartão de débito. Contudo, na unidade do Poupatempo, o indivíduo paga no cartão de débito ou dinheiro. Já a taxa do correio é aceita no cartão de débito do Banco do Brasil ou em dinheiro. Caso o RG tenha sido emitido antes do mês de agosto de 2014, se for necessário alterar as informações, ou tirar a 1ª via em São Paulo, é preciso agendar o atendimento presencial.

Rio de Janeiro

No estado do Rio consegue-se tirar a 2ª via do documento de identidade simplificada. O cidadão pode solicitar a emissão em um posto de atendimento. Ademais, a taxa cobrada é no valor de R$ 46,15 e a entrega é feita em, no máximo, sete dias úteis contados da data de requerimento.

Santa Catarina

Para a 2ª via do RG no estado de Santa Catarina, é preciso:

Acessar a página do IGP do estado;

Clicar no ícone “Agendar atendimento para Carteira de Identidade”;

Optar pelo município/local desejado;

Escolher o dia e a hora desejados;

Digitar as informações solicitadas;

Optar a maneira de retirar o documento.

A taxa a ser paga é de R$ 44,79, bem como o prazo de entrega é de cinco até 20 dias úteis.

Distrito Federal

O atendimento é realizado presencialmente no PIB (Posto de Identificação Biométrica) ou no posto do Na Hora do Distrito Federal. O agendamento pode ser feito através do link: https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/carteira-de-identidade#agendar.

É necessário pagar a taxa de R$ 42,00 e a retirada sempre é onde o solicitante escolhe previamente.

Minas Gerais

Para emitir a 2ª via do documento de identidade em MG é preciso agendar online no endereço eletrônico Cidadão MG, assim como pelo app ou no Totem. É só preencher as informações solicitadas e agendar o atendimento. A taxa cobrada para emitir a documentação é de R$ 95,41. O prazo de entrega é de, no máximo, 7 dias úteis.