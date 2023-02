Doença tira Hailey Cowan da luta do UFC Vegas 70 contra Ailin Perez

A estreia de Hailey Cowan no UFC terá que esperar.

Durante a pesagem oficial de sexta-feira para o UFC Vegas 70, foi anunciado que uma doença forçou Cowan a desistir de sua luta preliminar peso-galo contra Ailin Perez, que estava marcada para acontecer no sábado no UFC APEX em Las Vegas.

Perez pesou com sucesso 135 libras antes de ser anunciado mais tarde que sua luta com Cowan foi cancelada. Cowan não subiu na balança na sexta-feira.

Esta seria a estreia de Cowan no UFC. O ex-destaque do Invicta FC e do LFA assinou contrato em Dana WhiteSérie Contender em agosto passado com uma vitória por decisão dividida sobre Claudia Leite. Ela venceu duas lutas consecutivas e detém um recorde profissional de 7-2.

Perez não teve sucesso em sua primeira luta no UFC em setembro passado. A perspectiva argentina perdeu por mata-leão no segundo round para Stephanie Egger no UFC Paris.

O UFC Vegas 70 segue com 11 lutas.

Ainda não se sabe se Cowan x Perez será remarcado.