Don Lemon comprometido com a CNN a longo prazo, trabalhou com a rede na estratégia de desculpas

Não só é Don Limão grato por estar de volta ao ar na CNN, ele quer permanecer lá no futuro previsível e trabalhou lado a lado com a rede em seu pedido de desculpas de retorno … TMZ descobriu.

Fontes com conhecimento direto disseram ao TMZ que Don esteve em contato com os chefes da CNN durante todo o seu tempo de folga, com um objetivo comum, voltar ao trabalho e se desculpar por seus erros.