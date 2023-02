Don Lemon pede desculpas a Nikki Haley e volta a trabalhar na CNN

CNN âncora Don Limão twittou um pedido de desculpas aos telespectadores por seus comentários sobre o candidato presidencial republicano Nikki Haley pouco antes de voltar ao trabalho na quarta-feira, então se prendeu ao noticiário.

Ele não mencionou seus comentários na semana passada de que Haley não estava em “seu auge”, durante a primeira hora de “CNN This Morning”, aderindo a histórias como Presidente Joe Bidenda viagem à Ucrânia, o descarrilamento do trem em Ohio e o clima de inverno.

Lemon, uma hora antes de ir ao ar, twittou que apreciou a oportunidade de voltar ao trabalho. Ele esteve ausente por três dias.

“Para minha rede, meus colegas e nosso incrível público – sinto muito”, tuitou. “Eu ouvi você, estou aprendendo com você e estou empenhado em fazer melhor.”

Seu tweet não mencionou Haley, que chamou os comentários de Lemon de sexistas e se referiu a eles em apelos de arrecadação de fundos.

No programa da última quinta-feira, Lemon e os outros apresentadores Poppy Harlow e Kaitlan Collins discutiram a sugestão de Haley de que os políticos com mais de 75 anos deveriam ser submetidos a testes obrigatórios de competência mental.

“Nikki Haley não está no auge, desculpe”, disse Lemon. Ele disse que uma mulher é considerada no auge na casa dos 20, 30 e talvez 40 anos. Hayley tem 51 anos.

Ele dobrou sua mensagem mesmo depois de ser desafiado por suas colegas. “Acho que precisamos nos classificar”, disse Harlow a certa altura. “Você está falando sobre primor para ter filhos ou está falando sobre primar para ser presidente?”

Depois que o vídeo de seus comentários se espalhou rapidamente online, Lemon twittou lamentando seus comentários “inúteis e irrelevantes”. Ele foi repreendido no dia seguinte pelo executivo-chefe da CNN, Chris Licht, durante uma reunião interna da equipe, e apareceu na ligação para se desculpar.

No final do domingo, Licht disse aos membros da equipe em um memorando que Lemon voltaria ao trabalho e passaria por um treinamento não especificado. Licht disse no memorando, obtido pela Associated Press, que é importante que a rede equilibre a responsabilidade com o fomento de uma cultura na qual as pessoas “possam assumir, aprender e crescer com seus erros”.

Lemon foi transferido de seu próprio programa no horário nobre quando um “CNN This Morning” renovado foi lançado em novembro, uma das maiores oscilações de Licht desde que assumiu o controle da rede no ano passado.

Entre avaliações ruins e constrangimento entre a nova equipe âncora, as coisas não correram bem.