Don Lemon perderá o programa matinal da CNN na segunda-feira após comentário sexista

Don Limão não estará no ar para começar a nova semana – e seu futuro na CNN também parece um pouco incerto na sequência de seu comentário sexista … isso de acordo com novos relatórios.

Por A Besta Diária – que citou fontes com conhecimento da situação – Lemon perderá o programa de segunda-feira para ‘CNN This Morning’ … e simplesmente aproveitará o feriado, o Dia do Presidente. Está sendo relatado que sua próxima ausência não foi planejada antes de quinta-feira.

Em vez de Don lá, as duas âncoras que estarão segurando são Poppy Harlow e Sara Sidner … com Kaitlin Collins, outra co-apresentadora regular, sendo estacionada na Polônia para cobertura. A programação no ar de segunda-feira foi enviada aos funcionários da CNN neste fim de semana, diz DB.

Isso não é tudo … de acordo com a saída, a posição de DL na CNN está aparentemente no ar neste momento – com um dos insiders citados dizendo que seu tempo está sendo discutido nos níveis mais altos, ao mesmo tempo em que acrescenta … “Ele é uma distração constante.”



Outra reportagem de Notícias da raposa cita ainda outra fonte da CNN, que diz que Lemon deve voltar até terça-feira, mas nem isso é garantido… porque, aparentemente, vai depender de “onde está a cabeça dele”. Também não está claro se esta é uma suspensão direta ou se está nos termos de Don.

De qualquer forma, parece que pode haver mudanças no futuro próximo. Nós já tínhamos relatado que Don ligou para a equipe na sexta-feira para se desculpar, mas não foi muito bom para quem recebeu … com fontes nos dizendo que demorou muito para dar um tapinha nas costas.



O novo chefão da CNN, Chris Lichttambém disse ter ficado chateado com o A piada de Nikki Haleysupostamente dizendo … “Seus comentários foram perturbadores, inaceitáveis ​​e injustos com seus co-anfitriões e, em última análise, uma grande distração para o grande trabalho desta organização.”