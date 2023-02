Don Lemon retornará como apresentador da CNN, string anexada

Don Limão retornará à cadeira de âncora na CNN após seus comentários sexistas no ar … mas há uma corda amarrada, e nossas fontes dizem que isso pode não ser o fim.

Lemon conversou com o executivo-chefe da rede, Chris Licht, e os dois tiveram uma “conversa franca e significativa”, de acordo com um e-mail interno que Licht enviou aos funcionários da CNN na segunda-feira. Durante o bate-papo, Lemon concordou em participar do treinamento formal, mas Licht não especificou de que tipo.

Licht continuou: “É importante para mim que a CNN equilibre a responsabilidade com a promoção de uma cultura na qual as pessoas possam possuir, aprender e crescer com seus erros. Para esse fim, Don retornará à CNN esta manhã na quarta-feira.”

Fontes com conhecimento direto disseram ao TMZ … Don não está feliz há algum tempo na CNN, e isso está claro para a administração e outros. Como disse uma fonte, “Ele não é um campista feliz, então quem sabe quanto tempo ele fica?”



16/02/23 CNN

Como você sabe, Lemon colocou o pé na boca na última quinta-feira, quando fez comentários sexistas no ar sobre o candidato presidencial republicano de 2024 Nikki Haleyligando para ela depois de seu auge aos 51 anos. Don estava reagindo aos comentários anteriores de Haley de que os políticos com mais de 75 anos deveriam fazer testes de competência mental.

Lemon disse: “Nikki Haley não está no auge. Desculpe. Uma mulher é considerada no auge na casa dos 20, 30 e talvez 40 anos.” “Isso não é de acordo comigo” “Pesquise. Se você pesquisar no Google ‘quando uma mulher está no auge’, dirá 20, 30 e 40 anos.”

Suas co-apresentadoras, Poppy Harlow dar Kaitlan Collins, parecia atordoado e ofendido. Harlow pediu a Lemon que esclarecesse se ele se referia a primogênitos. Don respondeu nervosamente: “Não atire no mensageiro. Só estou dizendo quais são os fatos. Pesquise no Google.”



Lemon não parou por aí, afirmando: “Nikki Haley deve ter cuidado ao falar que os políticos não estão no auge … e eles precisam estar no auge quando servem porque ela não estaria no auge de acordo com. .. Google ou o que quer que seja.”

As coisas pioraram rapidamente para Lemon. Don pediu várias desculpas – incluindo uma em que convocou uma reunião matinal da equipe – mas elas não foram bem recebidas.