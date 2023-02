Donald Trump critica o show do intervalo de Rihanna no Super Bowl como ‘falha épica’

Rihanna recebeu muitos elogios por seu desempenho no intervalo do Super Bowl, mas houve uma exceção óbvia e previsível… o homem que guarda rancor – Donald Trump.

O ex-Prez entrou em sua plataforma de mídia social, Truth Social, e não tinha nada além de coisas ruins a dizer … “EPIC FAIL: Rihanna deu, sem dúvida, o pior show do intervalo da história do Super Bowl” – isso depois de insultar muito mais da metade de nossa Nação, que já está em grave DECLÍNIO, com sua linguagem chula e insultuosa. Além disso, muito por seu “estilista!”

Quanto ao motivo do rancor … bem, em agosto de 2020, no calor da eleição que Trump acabou perdendo, Rihanna postou uma foto no Instagram, apresentando um carro cheio de pichações, com as palavras “F *** Trump” spray -pintado nele.