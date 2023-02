Donald Trump critica Rihanna antes do show do Super Bowl: “Tudo ruim e nenhum talento!”

Ao que ele costumava fazer quando era presidente, Donald Trump gosta de falar sobre todos os assuntos, e o tema quente é Super Bowl LVII Entre o Kansas City Chiefs e a Philadelphia Eaglesalém do show do intervalo do jogo, que este ano será realizado pelo Rihanna.

Esta será a primeira apresentação ao vivo do cantor nascido em Barbados em vários anos, bem como a primeira produzida pela Apple Music, em vez da Pepsi, que foi a marca tradicional por mais de uma década.

Todos os detalhes por trás da performance de Rihanna no show do intervalo do Super Bowl

As expectativas para ver RiRi são altas, então a mídia social está cheia de comentários sobre isso. Trump usou sua conta Truth Social para responder a uma postagem de Representante Ronny Jacksonque criticou Rihanna dizendo que ela deveria ser a artista do intervalo.

Isso porque Rihanna pintou tinta spray amarela criticando Trump em um carro perto de uma fazenda em Amarillo, Texas, em 2020.

Trump diz que Rihanna não tem talento

Em sua conta Truth Social, Trump escreveu: “Sem sua ‘estilista’, ela não seria NADA. Tudo ruim e SEM TALENTO!”

Rihanna: Representação de grande parte do motivo pelo qual estou fazendo o show do intervalo do Super Bowl

A animosidade entre os dois começou desde 2018, em meados da presidência de Trump, quando Rihanna obteve uma vitória legal sobre o agora ex-presidente quando sua empresa de direitos autorais, Broadcast Music Inc, informou ao então presidente que ele não poderia mais usar CONFIRA em seu comícios.

O que foi dito acima se soma às fortes críticas de Rihanna a Trump durante seu tempo na Casa Branca, então agora o ex-presidente está aproveitando o fato de Rihanna estar em uma grande vitrine para criticá-la, como costuma ser seu estilo.

Rihanna aparentemente não se importa com o que Trump pensa dela, já que ela está focada no show do intervalo do Super Bowl, um dos momentos mais importantes de sua carreira.