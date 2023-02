Donald Trump critica Rihanna: Foi o pior show do intervalo da história do Super Bowl, uma falha épica!

EUnão é nenhum segredo que Donald Trump não é fã de Rihannaentão o ex-presidente não ficou nem um pouco impressionado com a performance da cantora no intervalo do Super Bowl de domingo entre o Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles.

Enquanto a maior parte do mundo ficou impressionada com Rihanna e seu set list, não importa o fato de ela ter se apresentado grávida, Trunfo não gostou do show.

Grávida, Rihanna faz performance incrível no intervalo do Super Bowl

“FALHA ÉPICA: Rihanna deu, sem dúvida, o pior show do intervalo da história do Super Bowl”, escreveu ele na plataforma Truth Social.

“Isso depois de insultar muito mais da metade de nossa nação, que já está em sério DECLÍNIO, com sua linguagem chula e ofensiva. Além disso, tanto para seu ‘estilista!'”

Por que Donald Trump odeia Rihanna?

A briga entre Trunfo e Rihanna começou no início da semana, quando a acusou de “não ter talento”, também no Truth Social.

Mas, por que Donald Trump ter carne com Rihannae desde quando?

Bem, vem de uma afirmação feita por Trunfoex-médico da Casa Branca Ronny Jacksonque alegou que Rihanna pintou com spray uma mensagem dizendo “f ** k Donald Trump” em 2020.

“Ela fez uma carreira vomitando imundície degenerada enquanto fala mal da América sempre que pode”, disse. Jackson disse.

“Por que a NFL está exibindo essa porcaria? Rihanna NÃO DEVERIA ser o artista do intervalo!!”

Quais são as opiniões de Rihanna sobre Donald Trump?

A relação é raivosa nos dois sentidos, já que a artista não é fã de Trunfo também, até mesmo fazendo um pedido para que sua equipe parasse de usar a música dela em seus comícios alguns anos atrás.

“O ser humano com mais problemas mentais na América agora parece ser o presidente”, disse ela à Vogue em 2019.

É improvável que Rihanna vai se importar com o que Trunfo pensou em sua apresentação no domingo à noite no Super Bowl e que seus comentários poderiam deixá-la ainda mais satisfeita.