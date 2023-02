Donna Kelce deixa claro seu desejo pelo Super Bowl LVII e compartilha por quem ela estará torcendo

Donna Kelce se tornará neste domingo na única mãe a ter dois filhos brigando pelo Troféu Vince Lombardiquando Philadelphia Eagles Centro Jason Kelce e Kansas City Chiefs ponta apertada Travis Kelce vai batalhar para tentar garantir seu segundo Super Bowl vencer em suas carreiras.

Anteriormente, dois irmãos se enfrentaram no Super Bowl mas à margem, em vez de jogar ativamente no jogo, foi há uma década, quando o Baltimore Ravens e a São Francisco 49ers jogado em Super Bowl XLVII com John Harbaugh e Jim Harbaugh como seus treinadores principais, respectivamente.

Donna Kelce diz que vai torcer o jogo inteiro

jasão e de Travis Kelce os pais vão acabar domingo à noite comemorando um Super Bowl campeão e consolar um vice-campeão, mas durante o jogo não precisarão vê-los se enfrentando em campo, pois ambos jogam do lado ofensivo da bola.

Donna Kelce expressou em Travis e de Jason “Novas alturas” podcast que ela estará torcendo com força por qualquer time que tenha a posse da bola durante o jogo, com ela esperando que seja a maior pontuação Super Bowl sempre.

O Kelce família vai desfrutar de uma incrível Domingo do Super Bowl com sua programação incluindo uma festa pré-jogo, assistindo o aquecimento de seu filho no campo antes do jogo e se preparando para aproveitar o grande jogo e encerrar um fim de semana repleto de atividades.

Donna Kelce também compartilhado com GQ que ela vai para um Super Bowl vencedores desfilam pela primeira vez nesta temporada, depois de perder as duas comemorações de seu filho após içar o Troféu Vince Lombardi.