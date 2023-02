Donnarumma: Você tem que escolher, Keylor Navas ou eu

EUtalian internacional Gianluigi Donnarumma ingressou no Paris Saint-Germain a custo zero, após fazer sua faz primeira apresentação em um clube histórico como AC Milão com apenas 16 anos de idade.

Para Donnarummaseu primeiro ano foi uma experiência particularmente positiva em relação ao seu crescimento como profissional, apesar de ter que dividir a camisa com Keylor Navas.

“Ajudou-me a crescer enormemente, precisamente por causa destas dificuldades,” Donnarumma declarado.

“Foi uma experiência que me trouxe de volta, eu vivi assim.”

Tendo se adaptado totalmente ao seu novo clube, as rotações não estavam no PSG planos do goleiro para uma segunda temporada.

“Christopher Galtier deu uma hierarquia clara e agradeço a ele pela confiança”, continuou.

“É normal fazer escolhas em algum momento e tivemos que fazer uma escolha, fosse ele ou eu, era importante para todos”.

Embora a competição com o goleiro costarriquenho também o tenha ajudado a se tornar um melhor goleiro.

“No ano passado, o importante foi tentar estar pronto todas as vezes que joguei.

“Eu levei assim, mesmo que seja difícil, é uma experiência a mais que te ajuda, principalmente quando você é jovem.”

Donnarumma sob varas.EFE

Erro contra Benzema no Santiago Bernabéu

Para o goleiro italiano, a pressão não foi o principal motivo para cometer o erro que acabou com as chances de seu time no Estádio Santiago Bernabéu.

“Não, experimentei aquele jogo como todos os outros”, disse o guarda-redes, “não houve pressão especial, estou habituado a este tipo de jogo. Infelizmente, o futebol é assim.

“Não me senti culpado, mas fiquei muito desapontado. Todos ganhamos juntos e todos perdemos juntos, então me senti desapontado, mas não culpado.”

A transferência para o PSG

Para Donnarummaa chave da sua transferência foi a sensação de que o PSG apostou nele sem duvidar das suas capacidades.

“Todo mundo aqui me queria” Donnarumma disse, “do presidente ao diretor esportivo, fiquei feliz em ver o desejo deles de me recrutar”.

“Isso tornou muitas coisas mais fáceis. Também queria ganhar o máximo possível, escrever a história deste clube.”

Seu antecessor no gol do PSG, Gianluigi Buffontambém influenciou sua decisão.

“Tenho um relacionamento forte com ele, ele está muito feliz comigo”, disse Donnarumma. “Ligamos um para o outro com frequência e a opinião dele é muito importante para mim.”

Por fim, o goleiro italiano afirma que seus companheiros estão preparados para um bom desempenho na Liga dos Campeões.

“Preparamo-nos para estes jogos como para todos os jogos importantes, mas é claro que a pressão aumenta um pouco na Liga dos Campeões.

“Há muita vontade de ir bem nessa competição. Vingança? Não, só vontade de ir bem.”