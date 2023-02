Dr. Dre inaugura Prêmio Grammy com seu nome e comemora 50 anos do Hip Hop

Dr. Dre, o lendário rapper, DJ e produtor, recebeu o Prêmio Impacto Global no Grammy deste ano e ficou extremamente emocionado ao receber o prêmio negro que carregará seu legado, já que o prêmio terá seu nome.

O músico fez um discurso no qual agradeceu o apoio que tem recebido de seus fãs, familiares e equipe.

Dr. Dre foi homenageado com o prêmio

“Eu não esperava. Estou muito emocionado com esse reconhecimento e por todos. Todo mundo sabe disso, mas é o aniversário de 50 anos do Hip Hop. O Hip Hop entrou na minha vida quando eu era adolescente e há mais de 40 anos adorei. O que eu mais amo neste prêmio é que meu nome irá inspirá-los a buscar a grandeza no futuro”, Dre elaborou

Enquanto o Dr. Dre fazia seu discurso, os participantes não conseguiram conter sua empolgação e bateram palmas e gritaram, aplaudindo o rapper do Aftermath.

Como você sabe, a carreira de Dre decolou depois que ele assinou com a gravadora Ruthless Records e começou a produzir discos de sucesso para os rappers locais Eazy-E, Ice Cube, MC Ren e The DOC, criando o icônico grupo de rap NWA.

Seu álbum de estreia, “The Chronic”, foi um grande sucesso e o tornou um dos produtores de maior sucesso do gênero hip-hop, depois de quase 8 anos ele gravou outro clássico chamado “The Chronic 2000”.

Em 1996 ele fundou sua própria gravadora, Aftermath Entertainment, e seu primeiro álbum solo, 2001, tornou-se um dos melhores álbuns de rap de todos os tempos com uma das melhores colaborações, incluindo Snoop Dogg, Eminem, Nate Dogg, Akon, Krupt e muito mais.

Comemoração dos 50 anos do Hip Hop

Depois de receber o prêmio, a Recording Academy homenageou os participantes com um medley de 15 minutos de algumas das canções mais icônicas do Hip Hop, incluindo as apresentações de LL Cool J, The Roots, Run DMC Public Enemy, Method Man, Salt n Peppa, Queen Latifah, Rakeem, Missy Elliot, Busta Rhymes, De La Soul, Big Boy, Nelly, Too Short, Lil Baby, Lil Uzi Vert e muito mais.