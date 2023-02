Drake aposta quase um milhão de dólares no Super Bowl e Chiefs até o fim

Drake está se preparando para o domingo do Super Bowl – o que significa, como de costume, ele está jogando apostas altas e investindo muito dinheiro no jogo.

O rapper postou recibos no Instagram na quinta-feira mostrando 7 apostas que ele fez no confronto Kansas City Chiefs-Philadelphia Eagles.

Drake está apostando quase um milhão de dólares no grande jogo – $ 965.000 para ser exato! Se ele ganhar cada aposta, Drake pode arrecadar US $ 4,5 milhões.

Filadélfia, como você deve saber, é o favorito para vencer por 1,5 ponto… mas Drake está indo com os Chiefs até o fim, desembolsando $ 700.000 no time.

Drake também fez apostas separadas — $ 50.000 cada — que Patrick Mahomes dar Juju Smith-Schuster marcaria o primeiro touchdown do Chiefs. Ele então apostou $ 50.000 que o Chiefs marcaria nas duas metades do jogo e $ 30.000 que o time venceria todos os quatro quartos.

Além do mais, Drake apostou $ 25.000 no tight end do Chiefs Travis Kelce seria o MVP do jogo. Ele também apostou $ 60.000 que o prêmio de MVP iria para um final apertado, o que, a propósito, nunca aconteceu na história do Super Bowl.