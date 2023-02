Drake arquiva moção tentando anular sua entrevista de depoimento

O rapper entrou com uma ação, por meio de seu advogado Bradford Cohen pedindo ao juiz que anule a intimação exigindo que ele preste um depoimento privado no final de fevereiro.

Vários dias depois, dizem os documentos, Padilla entrou com uma notificação no tribunal, mas não incluiu detalhes sobre como a entrevista do ZOOM com Drake seria conduzida. Como resultado, Drake diz que a intimação foi processualmente defeituosa.