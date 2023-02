Drake faz aposta de US$ 400 mil em Jake Paul para nocautear Tommy Fury e lucraria US$ 1 milhão!

Drakeestá escolhendo lados no Jake Paul – Tommy Fury feud, apostando em The Problem Child para nocautear TNT … e a julgar pelo tamanho enorme da aposta, Drizzy está confiante de que o YouTuber de 26 anos que virou boxeador apagará as luzes de Fury.

Drake postou o boletim de apostas Stake nas redes sociais no sábado à noite… e ele está arriscando $ 400.000. Para que o rapper superstar ganhe dinheiro, Jake não pode apenas vencer a luta, ele deve nocautear Tommy (em qualquer rodada). Se esse cenário realmente se desenrolasse, Drake receberia $ 1,4 milhão … que incluía sua aposta inicial ($ 400k).

O pagamento é tão grande porque, estatisticamente, é um tiro no escuro… as probabilidades dizem que há menos de 30% de chance de a luta terminar com Paul nocauteado.

FYI, 6-0 de Jake… e 4 dessas lutas terminaram por nocaute. Tommy também está invicto… e obviamente nunca foi parado.

Drake não é estranho em fazer grandes apostas. Na verdade, ele apostou $ 965.000 no total no Super Bowl … e embora não tenha acertado em todas as suas apostas, ele se saiu muito bem. Ele também apostou muito dinheiro em lutas do UFC.



Enquanto os rappers estão andando com Jake, Tyson Fury está (obviamente) do lado de seu irmão. O campeão dos pesos pesados ​​revelou no início desta semana que apostou mais de $ 100.000 em Tommy para vencer por paralisação.

“Eu tenho 100 racks nele para uma parada dentro da distância, então se [Tommy] perder, também perderei 100 sacolas”, disse Fury à iFL TV.

Jake e Tommy também fizeram uma aposta durante a semana da luta (vamos ver se dá certo). Se Jake vencer a luta, ele recebe o dinheiro de Tommy. Se Fury vencer, Jake dobra seu dinheiro.



Apostas à parte, Paul e Fury se odeiam… e a luta de domingo é o culminar de anos de conversa fiada. Os homens deveriam brigar em duas ocasiões anteriores, mas Tommy desistiu – uma vez por lesão e a outra por causa de uma viagem.