Drake fez isso de novo! Aposta quase US$ 1 milhão no Super Bowl LVII e tem seu favorito para MVP

Super Bowl LVII está a caminho de se tornar a aposta mais Super Bowl da história e um dos apostadores esportivos mais notáveis ​​do mundo, o rapper canadense Drakeescolheu seu vencedor para o Troféu Vince Lombardie o jogo MVP também.

Drake aposta quase $ 1.000.000 no Super Bowl

Drake está apostando quase $ 1 milhão em algumas prop bets para isso Domingo do Super Bowlcom o maior dia de pagamento possível sendo de $ 3,57 milhões no caso de todos eles acertarem.

O rapper fez sete apostas, sendo a maior no vencedor do jogo, com Drake escolhendo o Kansas City Chiefs para ganhar tudo.

Sua aposta de $ 700.000 no Chiefs pagaria a ele $ 1.477.000.

Entre suas outras apostas podemos ver que ele escolheu Patrick Mahomes para marcar o primeiro touchdown do jogo para Cidade de Kansascom extremidade apertada Travis Kelce sendo nomeado o MVP do Super Bowl.

Ainda por cima, Drake espera que o chefes estão no placar no final de cada quarto do jogo.