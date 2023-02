Drake pode estar por trás do assassinato do rapper XXXTentacion, sugerem advogados

EUEm junho de 2018, rapper XXXTentacion foi morto durante um assalto e seus assaltantes, Michael Boatwright, Trayvon Newsome e Dedrick Williams são acusados ​​de atirar nele do lado de fora de uma loja de motocicletas na Flórida. Mas seus advogados sugerem que uma estrela do rap pode estar envolvida no crime.

O rapper alertou nas redes sociais que se morresse a culpa seria de Drake

Os advogados dos três réus argumentam que, quando as investigações iniciais foram feitas, a rixa entre XXXTentacion e Drake não foi levado em consideração.

Na verdade, o rapper de 20 anos, cujo nome verdadeiro era Jahseh Onfroy, certa vez postou nas redes sociais que se um dia acabasse morto, Drake seria o responsável. Embora mais tarde ele tenha retratado essa acusação, os advogados agora usam como motivo o problema entre os dois artistas para sugerir que Drake poderia estar por trás do assassinato.

No entanto, os promotores afirmam que o tiroteio em que XXXTentacion perdeu a vida foi um assalto que saiu do controle e que não há evidências que liguem Drake ao incidente.

Promotores dizem que foi um assalto que deu errado

Os três arguidos são acusados ​​de querer assaltar o Riva Motorsports loja em 18 de junho de 2018, e que quando o jovem rapper saiu da loja em seu BMW, entre os três o cortaram com a intenção de roubá-lo.

A promotoria afirma que o trio pegou $ 50.000 que o rapper tinha em uma bolsa antes de Boatwright atirar nele várias vezes “sem qualquer provocação”, disse ele.

Se forem considerados culpados de assassinato em primeiro grau, Boatwright, 28, Williams, 26, e Newsome, 24, enfrentariam prisão perpétua.