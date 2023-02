Drogaria Araújo oferece novos EMPREGOS em cidades de Minas Gerais

A Drogaria Araújo, fundada em 1906 em Minas Gerais, é uma das maiores redes farmacêuticas da região no país. Nesta data, novas vagas de emprego foram divulgadas. Confira, a seguir.

Drogaria Araújo abre oportunidades de emprego em Minas Gerais

A Drogaria Araújo iniciou suas operações em 1906, em Belo Horizonte, na região de Minas Gerais. Atualmente, a rede é uma referência em pioneirismo, inovação e compromisso com os clientes.

A companhia é considerada uma das maiores no segmento farmacêutico do país, sendo sinônimo de confiança e conveniência entre os brasileiros. A seguir, veja as oportunidades disponíveis pela empresa e certifique-se de se encaixar em todos os requisitos e exigências estipuladas para os cargos almejados. Algumas vagas solicitam, inclusive, que o candidato tenha pelo menos 6 meses de experiência na área.

Analista de Quality Assurance – Minas Gerais;

Gerente e Subgerente de Loja – Lavras / MG;

Vendedor (a) – Minas Gerais;

Gerente de Loja – Alfenas / MG;

Analista de Categorias Jr – Minas Gerais;

Analista de Mix de Produtos – Minas Gerais;

Subgerente de Loja – Belo Horizonte / MG;

Analista de Sistemas Sr – Belo Horizonte / MG;

Subgerente de Loja – Bom Despacho / MG;

Analista de Sistemas Sr – Belo Horizonte / MG.

Como se candidatar

Para continuar sendo sinônimo de confiança e conveniência no mercado, o time de profissionais deve ser competente. As vagas são para analista, gerente, subgerente e mais. Acesse o site 123empregos e encontre mais informações.

Encontre a oportunidade de emprego com carteira assinada disponível em uma das grandes empresas brasileiras, acompanhando diariamente as atualizações e conteúdos do Notícias Concursos. Participe dos processos seletivos de recrutamento através dos sites mencionados.