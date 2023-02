Duas assistências de Cristiano Ronaldo dão vitória ao Al Nassr sobre o Al Taawon

Al Nasser começam a ver Cristiano Ronaldo como um jogador decisivo, além de um elemento indiscutível do onze inicial.

Os portugueses deram as duas assistências na vitória por 2 a 1 sobre Al Tawon e já marcou três gols no campeonato em três jogos.

A primeira assistência foi dada a Ghareeb abrir o placar, mas Alvaro Medran empatou logo no início do segundo tempo.

Aos 78 minutos, e após revisão do VAR, MelO gol do brasileiro foi adicionado ao placar, também após assistência de Cristianoque deixou a bola para ele marcar na frente do gol.

Com a vitória, Al Nasser recuperou a liderança do Campeonato Saudita, que divide com Al Ittihad.