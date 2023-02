A Dufrio, uma das mais importantes companhias atuando na climatização e refrigeração do Brasil, realizou a abertura de novas oportunidades de empregos em várias cidades do país e está em busca de pessoas qualificadas, que possuem um espírito de liderança e um perfil profissional dinâmico. Confira, a seguir, os cargos disponíveis e tudo referente a inscrição dos participantes.

Dufrio abre vagas de emprego em várias regiões do Brasil

A Dufrio teve sua primeira loja fundada há mais de 2 décadas e após muita dedicação e compromisso, atualmente assume a liderança em seu segmento. Trata-se de uma empresa que deseja proporcionar experiências únicas a todos os brasileiros e facilitar a vida e o dia a dia dos mesmos através da personalização de seus serviços.

Seu objetivo é a evolução e por isso a empresa oferece suporte e oportunidades para o desenvolvimento e crescimento de cada colaborador de sua equipe, contribuindo para o crescimento da empresa.

A seguir, veja as oportunidades disponíveis pela empresa e certifique-se de se encaixar em todos os requisitos e exigências estipuladas para os cargos almejados. Algumas vagas solicitam, inclusive, que o candidato tenha pelo menos 6 meses de experiência na área.

Analis. de Benefícios Pleno (Vaga temporária) – Porto Alegre/RS;







Banco de Talentos Exclusivo para PCD – Brasil;







Analis. de Compras Indiretas Pleno – Porto Alegre/RS;







Consult. de Soluções (Câmaras Frias) – Cuiabá/MT,







Assiste. Comercial – Porto Alegre/RS;







Jovem Aprend. – Campinas/SP;







Assiste. de Suporte de Sistema – Porto Alegre/RS;







Oper. de SAC – Rio Grande do Sul;







Auxil. de Manut. Predial – Porto Alegre/RS;







Separad. de Linha de Montagem – Curitiba/PR.

Como se candidatar

Aos que possuem interesse em se candidatar aos empregos divulgados, basta seguir as instruções mencionadas no site 123 empregos.

Mantenha-se atualizado diariamente com as vagas de emprego anunciadas aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos de recrutamento de grandes empresas. Certifique-se de cadastrar o currículo corretamente em todas as oportunidades disponíveis.