Dwayne Herrelle, ex-lutador de MMA, esfaqueou a namorada 17 vezes e escondeu o corpo dela em um armário

Dwayne Herelle Jr, um ex-lutador de MMA, foi acusado do assassinato de sua namorada Irene Torres no último dia 29 de janeiro no Tennessee. A menina foi esfaqueada 17 vezes e depois seu corpo foi escondido em um armário.

rainha dougasirmã da vítima, deu a conhecer no GoFundMe como as coisas aconteceram: “Ela foi arrastada e esfaqueada várias vezes na frente dela [parents’] casa”, escreveu ela.

“Enquanto a maioria dos jovens de 24 anos está planejando suas carreiras e futuros e está otimista sobre o mundo, Irene passou alguns dos últimos meses de sua jovem vida abusada, degradada, aterrorizada e com medo”, escreveu Douglas.

“Irene mostrou imensa bravura ao deixar seu relacionamento abusivo e estava muito feliz por começar sua nova vida com o apoio de sua família, apenas para ser caçada em seu quintal e brutalmente assassinada um mês depois.”

Ela chamou a morte de sua irmã de “uma tragédia sem sentido”, mas disse que sua memória viverá.

Herrelle a esfaqueou 17 vezes.

Segundo relatos, herrelle esperava Torres fora de sua casa, agredida e a esfaqueou 17 vezesem seguida, colocou o corpo dela no porta-malas do carro, dirigiu para casa e colocou o corpo da vítima em seu armário.

Os pais, preocupados com o desaparecimento da filha, revisaram as câmeras de segurança de sua casa e lá viram como herrelle agrediu Irene Torres. O pai foi até a casa do ex-combatente e o confrontou.

“Fomos para a área do armário e pude ver a vítima dentro de uma bolsa transparente, parecia que ela estava enrolada em algum tipo de edredom”, disse Baltimore, por WKRN.

O julgamento mostrou imagens de herrelle esfaqueando sua vítima indiscriminadamente, tal era o terror do vídeo que muitos participantes choraram ou saíram do tribunal.