Dwayne Johnson orgulhosamente apresenta suas camisas XFL e se prepara para o jogo de abertura

Dwayne Johnson está por trás de todos os movimentos da XFL, anteriormente propriedade de Vince McMahon da WWE, a XFL tem seu dia de abertura hoje, e “The Rock” fará seu discurso de abertura.

Em um vídeo no Instagram, Dwayne Johnson, ou “DJ”, como ele se refere a si mesmo na terceira pessoa, compartilha a visão de seu quarto de hotel do outro lado do AT&T Stadium, casa do Dallas Cowboys, que ele menciona ter sido muito favorável.

Em 2020, The Rock se juntou a RedBird Capital e sua ex-esposa e empresário, Danny Garcia, para comprar a empresa que havia sido declarada falida por McMahon.

“A XFL nos mostrou que a inovação é um de seus princípios fundamentais. Esperamos que esse relacionamento apoie o desenvolvimento e as melhorias no jogo de futebol em todos os níveis”, disse Troy Vincent, vice-presidente executivo de operações de futebol da NFL.

Onde posso assistir o XFL?

Segundo DJ, o XFL transmitirá seus jogos no Rede ABC juntamente com ESPN e o calendário completo pode ser consultado em seus sites e também no site oficial da XFL.

Sangue, suor e respeito está estampado na gola da camisa de todos os times, segundo DJ, dá-se sangue, e suor e o terceiro é respeito deve ser conquistado, não doado.

Número 54 de Dwayne Johnson

DJ mencionou no vídeo que o motivo do número na camisa é porque tem 53 jogadores no futebol, mas ele sempre foi o 54º jogador, aquele que nunca conseguiu, que só não chegou lá ainda, e por conta disso, ele desenvolveu um chip em seu ombro, esse chip é o que o fez continuar todo esse tempo.