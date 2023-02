Dwayne Wade mostra ferrugem na aposentadoria e perde disputa de 3 pontos para dono do Jazz

Bantes de comprar o Utah Jazz em outubro de 2020, Ryan Smith era mais conhecido como o cofundador da Qualtrics. Agora, o jogador de 45 anos pode afirmar que já derrotou o futuro membro do Hall da Fama da NBA, Dwayne Wade, em uma disputa de três pontos.

Treinando ambos os lados do jogo All-Star Celebrity da NBA, os treinadores de Equipe Ryan e Equipe Dwayne participou de um concurso de três pontos para caridade. Definido da mesma forma que a disputa de três pontos do All-Star da NBA, os proprietários do Jazz principal e minoritário se enfrentaram em uma batalha de tiro de longa distância, com cada bola no valor de US $ 3.000 para pesquisas sobre o câncer.

Dwayne Wade perdeu a disputa dos três pontos: 11-10

Wade torceu por Ryan, que foi o primeiro e mostrou grande sutileza em seu arremesso. Quando questionado por anfitriões por anfitriões por que ele estava torcendo por seu rival, Wade disse “é para caridade, todos nós ganhamos com esta grande causa”.

Ryan marcou 11, acertando algumas bolas de dois pontos, e aqueceu D-Wade. A lenda do Miami Heat entrou em quadra e deu vários tiros antes de fazer o primeiro. Depois de um péssimo começo em que mostrou alguma ferrugem de aposentadoria, acertou vários chutes no final.

Gabrielle Union, esposa de Wade, encolheu os ombros em descrença

Seu esforço, porém, não foi bom o suficiente e ele acabou ficando aquém Ryan Smith: 11-10. No final, $ 63.000 foram arrecadados para pesquisas sobre o câncer e isso é o que importa.

A esposa de Wade, Gabrielle Union, deu de ombros rindo da arquibancada, incrédula ao ver seu marido cair para Smith.