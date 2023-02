É assim que as equipes de F1 chegam aos testes de pré-temporada

Após uma pausa de três meses, os monolugares da Fórmula 1 estão de volta ao asfalto, já que o Bahrein sedia os testes de pré-temporada entre os dias 23 e 25 de fevereiro.

Uma semana depois, uma nova temporada começará, com a primeira corrida disputada no mesmo país. Esta semana as equipes terão os primeiros dados reais sobre o desempenho de seus carros na pista. Será uma prova da qual todos esperam colher sinais positivos.

Red Bull: carro vencedor não muda, mas pode ser melhorado

Embora o RB19 tenha muitas semelhanças com o modelo com o qual conquistou o título da temporada passada, o novo carro tem pequenas modificações. Um dos mais relevantes estará no motor. A Honda acredita que as melhorias de confiabilidade que eles fizeram lhes darão mais opções estratégicas.

Tudo indica que com Max Verstappen e Sérgio Perez ao volante, a Red Bull será mais uma vez candidata a defender o título.

Ferrari: evolução sem revolução

A equipe de Maranello espera ter corrigido as deficiências que afetaram o desempenho da Ferrari no ano passado. A mudança mais importante deve ser no terreno, para evitar o rebote ou ‘porporação’ do ano passado, sem perder a eficácia. Fator difícil de controlar, pois é algo que não pode ser testado no simulador.

Mercedes: ardósia limpa

Após o pesadelo da última temporada, a Mercedes quer voltar a ter um carro vencedor. Por esse motivo, eles fizeram alterações notáveis ​​no design geral. Eles trazem de volta parcialmente os pontões laterais, embora, ao contrário dos rivais, Red Bull e Ferrari, sejam baixos e mínimos. Além disso, eles redesenharam a tampa do motor.

Alpine: em busca do equilíbrio perfeito

A equipe francesa terminou em quarto lugar no campeonato de construtores no ano passado, atrás de Red Bull, Ferrari e Mercedes. A Alpine teve um carro muito veloz em circuitos onde a velocidade máxima prevalece. No entanto, sofreu em pistas sinuosas.

McLaren: recupere o terreno perdido

A introdução do novo regulamento não agradou a McLaren, já que a Alpine venceu a batalha atrás dos pesos pesados ​​na última temporada. A McLaren tentará se recuperar em 2023. Por isso, eles optaram por um novo estilo de carro e também por um novo piloto.

O MCL60 se destaca pelas novas laterais, que parecem uma cópia das da Red Bull. Lando Norris continuará a comandar esta nova viatura, desta vez acompanhada por Oscar Piastri. O australiano vai estrear na Fórmula 1 como uma das grandes promessas do automobilismo.

Aston Martin: Expectativas realistas em meio à loucura

A equipa britânica ganhou força durante a segunda parte de 2022 e espera continuar nesse caminho. Ao contrário de outros monolugares, o AMR23 tem pouco ou nada a ver com o modelo do ano passado.

Esperando para ver como este novo veículo reage na pista, as expectativas que giram em torno da equipe são muito altas. A incorporação de Fernando Alonso para a equipe causou um rebuliço mundial. No entanto, a Aston Martin estabeleceu um objetivo sensato: ser uma das 5 melhores equipes da Fórmula 1.

Alfa Romeo: facelift com potência do motor

A equipe deu um pequeno salto de qualidade em 2022, terminando na sexta colocação no Mundial de Construtores. Nesta temporada, espera-se que o motor da Ferrari tenha um desempenho tão bom quanto nas corridas de abertura do ano passado, para que a Alfa Romeo possa retornar a essas posições incomuns em muitos circuitos.

A priori, serão rivais diretos da Aston Martin, embora tenhamos que aguardar os testes para confirmar esta previsão.

Haas: confiança depositada na experiência

Ao contrário do que aconteceu com a McLaren, o novo regulamento favoreceu a equipe americana. Para esta nova época, optou pela experiência reintegrando-se Nico Hülkenberg.

Alpha Tauri: uma melhoria aerodinâmica necessária

Depois de ter sofrido em 2022, a equipa tem tentado ser agressiva no empacotamento dos radiadores e nas melhorias aerodinâmicas, numa tentativa de aumentar os níveis de carga, que era um dos seus pontos fracos.

Williams: fugindo da última fileira

A seleção britânica não tem nada a perder, mas muito a melhorar. A temporada passada foi um período abaixo da média para a Williams, que terminou na última posição com apenas oito pontos. Diante dessa nova oportunidade, a equipe quer se recuperar em 2023.