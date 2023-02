É assim que o comportamento ‘egoísta’ do príncipe Andrew está ameaçando a coroação do rei Charles III

As os principais conselheiros da família real se concentram no planejamento Rei Carlos IIIda coroação e sobre como lidar com as revelações vindas de fora Príncipe Harry, eles também têm outro problema para resolver. Eles devem descobrir o que fazer com Príncipe André.

Príncipe André’A reputação pública de s pode estar em frangalhos, após as acusações contra ele, mas ele também está causando dores de cabeça na família real.

Rei Charles faz primeira aparição pública desde o lançamento do livro de memórias do príncipe Harry

Foi relatado pelo The Sun que o duque de York não poderá pagar a manutenção de sua mansão em Windsor quando sua doação anual de 249.000 libras for cortada no mês de abril.

Ele não quer se mudar, então esse é um grande problema e um membro da realeza até falou sobre como esse problema persistente pode causar problemas em torno da coroação.

“Andréo comportamento egoísta de ameaça Rei Carlos‘ reputação e até a coroação”, afirmou o jornalista Tom Bower.

“Ele acha que pode enfrentar a situação ruim que ele mesmo criou.

“Ao fazer ameaças, ele está brincando com fogo.

“A melhor solução do rei é forçar André sair da vasta casa, aceitar uma acomodação muito mais modesta e convencê-lo de que sua tentativa de reabilitação é inútil – e no final será autodestrutiva, não apenas para ele, mas também para suas duas filhas.”

O príncipe Andrew sairá de sua mansão em Windsor?

Eventualmente, ele pode ter que deixar a propriedade, apesar de seu desejo de ficar.

Ele atualmente mora na casa Royal Lodge de 31 leitos em Windsor com Sarah Fergusonembora o casal tenha se separado em 1996, apenas 10 anos após o casamento.

ferguson tem outras propriedades para onde poderiam se mudar, tendo gasto 5 milhões de libras em uma casa em Mayfair em 2022.

Por enquanto, porém, a questão de onde eles devem ficar é mais uma dor de cabeça indesejável para os conselheiros da Família Real resolverem.