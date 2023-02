O sonho de consumo de muitos brasileiros é abrir seu próprio negócio e crescer profissionalmente. Felizmente, o progresso tecnológico abriu novas oportunidades para iniciar negócios, seja por meio de franquias ou do zero. Assim, hoje vamos discutir se é mais arriscado abrir franquia ou empresa própria.

É mais arriscado abrir franquia ou empresa própria?

Para responder esta questão, apresentamos na sequência, os prós e os contras de se abrir uma franquia e uma empresa própria.

Prós de abrir franquia

Além da lucratividade impressionante e da tendência ascendente já mencionada, há também alguns pontos mais delicados que o futuro empreendedor deve examinar. Assim, entre os principais benefícios de iniciar uma franquia estão:

Inexperiência de gestão: a rede fornece o conhecimento necessário para executar e gerenciar a franquia. Além disso, outra das promessas das franquias é a prestação de serviços de apoio;

a rede fornece o conhecimento necessário para executar e gerenciar a franquia. Além disso, outra das promessas das franquias é a prestação de serviços de apoio; Baixo risco: é como apostar em um modelo de negócio que já passou por testes e comprovações, e acima de tudo, tem boa reputação. Isto é, ao colocar dinheiro neste empreendimento, você reduz a probabilidade de sofrer uma perda no negócio.

é como apostar em um modelo de negócio que já passou por testes e comprovações, e acima de tudo, tem boa reputação. Isto é, ao colocar dinheiro neste empreendimento, você reduz a probabilidade de sofrer uma perda no negócio. Retorno do investimento mais rápido: para as franquias, o retorno médio fica entre 24 e 36 meses. Quando comparado a outros modelos de negócios, este é um bom momento para recuperar os fundos de investimento inicial;

para as franquias, o retorno médio fica entre 24 e 36 meses. Quando comparado a outros modelos de negócios, este é um bom momento para recuperar os fundos de investimento inicial; Compras de baixo preço: as compras de franquias são sempre feitas em grande escala, e assim, o custo unitário acaba sendo menor. Logo, o franqueado também não terá que perder tempo vasculhando o mercado em busca dos preços mais baixos ou a web em busca dos fornecedores mais confiáveis;

as compras de franquias são sempre feitas em grande escala, e assim, o custo unitário acaba sendo menor. Logo, o franqueado também não terá que perder tempo vasculhando o mercado em busca dos preços mais baixos ou a web em busca dos fornecedores mais confiáveis; Assistência de Marketing: a rede do franqueador cuida da publicidade de seus franqueados. Além de exigir um desembolso financeiro menor, a rede já conhece seu público-alvo e se encarrega de formular a estratégia;

a rede do franqueador cuida da publicidade de seus franqueados. Além de exigir um desembolso financeiro menor, a rede já conhece seu público-alvo e se encarrega de formular a estratégia; Fácil acesso ao financiamento: no mundo dos negócios, muitas pessoas usam empréstimos. Sendo assim, as empresas frequentemente usam o crédito para fazer compras cruciais, como as necessárias para expansão ou investimentos de capital.

Contras de abrir franquia

No entanto, nem todos os empresários podem se beneficiar do mercado. Desse modo, existem algumas desvantagens a serem consideradas, mas elas variam de acordo com o objetivo. Confira:

Ganho compartilhado: os franqueados geralmente dependem de pagamentos de royalties como principal fonte de renda. Aliás, essa taxa é cobrada mensalmente dos franqueados como uma porcentagem da renda mensal, compras ou algum outro método acordado por ambas as partes;

os franqueados geralmente dependem de pagamentos de royalties como principal fonte de renda. Aliás, essa taxa é cobrada mensalmente dos franqueados como uma porcentagem da renda mensal, compras ou algum outro método acordado por ambas as partes; Falta de independência: você não terá a liberdade de administrar seu negócio como achar melhor. Sendo assim, a aprovação do franqueador é necessária até o ponto de comercialização;

você não terá a liberdade de administrar seu negócio como achar melhor. Sendo assim, a aprovação do franqueador é necessária até o ponto de comercialização; Custos fixos: ao comprar uma franquia, você terá que pagar uma taxa de franquia, que vai para operações como know how e treinamento;

Apesar do fato de que as franquias têm desvantagens, elas acabam sendo ótimas opções para muitos empresários. A menos que você tenha uma ideia verdadeiramente inovadora, iniciar uma franquia ainda é uma opção viável.

Prós em ter uma empresa própria

Os empreendedores que valorizam a independência e assumem riscos calculados podem descobrir que abrir seu próprio negócio é a melhor opção disponível para eles. Dessa forma, os principais benefícios de administrar seu próprio negócio são:

Apresentar novo mercado: pode ser a melhor opção se você tiver uma ideia única de que o diferencie da concorrência. Aliás, essa estrutura funciona particularmente bem para startups de tecnologia e empresas de tecnologia estabelecidas;

pode ser a melhor opção se você tiver uma ideia única de que o diferencie da concorrência. Aliás, essa estrutura funciona particularmente bem para startups de tecnologia e empresas de tecnologia estabelecidas; Autonomia: uma das principais vantagens de administrar seu próprio negócio é a independência que ele oferece. Isto é, que pode ser usada de várias maneiras, além de apenas apresentar novas ideias para o seu produto.

uma das principais vantagens de administrar seu próprio negócio é a independência que ele oferece. Isto é, que pode ser usada de várias maneiras, além de apenas apresentar novas ideias para o seu produto. Lucro retirado: como você não é obrigado a pagar impostos ou royalties, todo o dinheiro que você ganha com o seu negócio é seu. Desse modo, você pode reinvestir o lucro na empresa. Assim, usá-lo para financiar o crescimento ou retido.

Contras de abrir uma empresa própria

É preciso uma certa coragem e uma natureza independente para administrar seu próprio negócio. Veja:

Alto perigo: entrar no negócio por conta própria é como assumir um risco no mercado. Ao iniciar a sua empresa, você terá que lidar com fatores desconfortáveis como: fazer com que seu produto seja aceito pelos clientes, competir com outros negócios e lidar com quaisquer dificuldades financeiras que surgirem;

entrar no negócio por conta própria é como assumir um risco no mercado. Ao iniciar a sua empresa, você terá que lidar com fatores desconfortáveis como: fazer com que seu produto seja aceito pelos clientes, competir com outros negócios e lidar com quaisquer dificuldades financeiras que surgirem; Necessita de experiência administrativa: se você deseja que seu negócio seja bem-sucedido, você precisa saber como manobrar no mercado. De preferência, você terá experiência anterior em administrar um negócio ou ocupar um cargo administrativo em uma empresa;

se você deseja que seu negócio seja bem-sucedido, você precisa saber como manobrar no mercado. De preferência, você terá experiência anterior em administrar um negócio ou ocupar um cargo administrativo em uma empresa; Período de retorno prolongado: uma empresa própria, normalmente oferece uma taxa mais alta de retorno sobre o investimento do que uma franquia. Desse modo, começar um negócio do zero requer mais dinheiro do que comprar uma franquia, e não há garantias de que o produto terá sucesso.

Abrir franquia ou empresa própria?

Então, qual é o melhor deles? A verdade é que dependerá do seu objetivo. Se já tiver expertise em gerenciar e um bom montante para fazer um grande investimento inicial, ter uma empresa própria parece ser mais adequado.

Enquanto, se ainda é novo no mundo do empreendedorismo, abrir franquia é uma opção mais sábia. Além do retorno sobre o investimento, investir em uma marca com reputação sólida é mais chance de obter sucesso enquanto empresário.