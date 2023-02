‘E tem um policial bem ali’: como um candidato ao UFC está travando uma guerra contra predadores de crianças

Aviso de conteúdo: Esta história contém referências a predadores sexuais infantis e tráfico humano que podem ser difíceis de ler e emocionalmente perturbadores.

“Há um policial bem ali, e há dois policiais – e muito obrigado, vou para a cadeia”, disse o suspeito.

“Bem, você não deveria ter [come] para conhecer um garoto de 13 anos.”

Ser um lutador de MMA não é um caminho que as pessoas na Terra seguem. Utilizar as ferramentas aprendidas ao longo de muitos anos para usar dentro de uma gaiola ou anel é uma coisa, mas usar essas habilidades para o bem fora dele para ajudar as pessoas – e neste caso, crianças – é outra completamente diferente.

Dustin Lampros, um lutador invicto e recente competidor no O lutador final 29, juntou-se a um parceiro para fazer exatamente isso. Sua missão é investigar e deter os predadores e o tráfico de crianças. Nos últimos dois meses, além de treinar e se preparar para o que está por vir em sua carreira no MMA, o atual campeão peso-pena do Shamrock FC fez sua parte para tentar impedir que crianças sejam sequestradas, traficadas ou pior.

“Eu não percebi o quão ruim isso era [when I started]”, diz Lampros. “Sempre ouvi falar de tráfico sexual e tive pessoas muito, muito próximas de mim que foram vítimas dessas situações, e não imaginava o quão grande era.

“Então, quando isso foi trazido para mim e percebemos que não havia ninguém aqui no sul da Flórida fazendo algo assim, eu era totalmente a favor. Mas sim, eu estava completamente deslumbrado. Realmente fez meu estômago revirar nas primeiras semanas. Eu estava apenas enojado.

Cerca de 18 meses atrás, Lampros foi apresentado a Ryan Montgomery, que está na área de segurança cibernética há muitos anos. Os dois formaram uma amizade e Montgomery informou a Lampros que ele estava trabalhando nos bastidores, ajudando a frustrar os predadores infantis. O lutador de 8-0 sugeriu que eles se juntassem e fizessem isso juntos como um time.

Montgomery ajudou em milhares de casos ao longo dos anos e acredita que o problema só está piorando.

“Há 28, 29 milhões de vítimas de tráfico humano em média”, diz Montgomery. “Você nunca sabe quando conhece esses caras, eles podem ser mais do que um predador: eles podem ser um traficante de pessoas, podem estar tentando sequestrar a criança, até mesmo matá-la.

“Mas, felizmente, quando aparecemos, não era uma menina de 13 anos. Somos nós – e depois a polícia.”

Entre 2004 e 2008, Dateline NBC produziu um programa chamado Para pegar um predador, que contou com Chris Hanson como apresentador. Ao longo da série, as armadilhas foram montadas usando iscas para prender e atrair suspeitos para as casas da armadilha, onde seriam presos por várias acusações de serem predadores e criminosos sexuais.

O que Lampros e Montgomery estão fazendo é um tanto semelhante, pois as pesquisas na dark web os levam a suspeitos que procuram crianças para se encontrar.

O vídeo acima é um exemplo de uma das picadas de Lampros. O homem visto aqui foi posteriormente preso e acusado de comunicação obscena com uma criança.

Lampros participou de seu primeiro encontro no sul da Flórida no final de 2022. Sem saber exatamente o que iria acontecer, foi uma experiência emocionante.

“Realmente me revirou o estômago porque fomos lá abordar um cara que estava lá para conhecer uma menina de 12 anos”, diz Lampros. “Ver como ele respondeu, como ele tentou justificar, realmente fez meu sangue ferver.

“Nesse caso, o cara alugou um quarto de hotel para passar a noite – especificamente para essa menina de 12 anos – e pediu uma pizza, o que mostra intenção. Mas ele foi completamente honesto conosco sobre quais eram suas intenções”, diz Montgomery. “Não melhora se eles são honestos ou não. Tínhamos os registros do bate-papo antes de nos encontrarmos, mas a intenção desse cara era ficar com uma garota de 12 anos na casa dos 40.

Como lutador profissional, Lampros tem as habilidades necessárias para se defender fisicamente de um suposto suspeito, se necessário. Mas, por mais que ele queira fazer sua própria justiça, Lampros não pode. Se ele cruzar essa linha, colocará em risco tudo pelo que ele e Montgomery trabalharam.

“Eu sei que se eu não me controlar naquele momento, não haverá momentos depois disso”, diz Lampros. “Se eu mesmo estragar tudo e fizer algo ilegal, se eu colocar minhas mãos em um indivíduo, não haverá como ajudar os futuros filhos. Assim que eu fizer isso, acabou.

“Eu adoraria nada mais do que esmagar seus dentes. Eles estão vindo para lá para literalmente cometer estupro em certo sentido. Eu adoraria [handle it myself], mas não ajudaria nosso caso. Não haveria mais ajuda nesses tipos de situações.”

Claro, uma vez que os suspeitos são pegos, eles sabem que foram pegos. Quando estão de costas para a parede, diz Lampros, eles dirão ou farão qualquer coisa para escapar.

Ele e Montgomery ouviram todas as desculpas neste momento: “Eu estava sozinho. Eu só queria falar com eles. Eu só queria fumar um cigarro. Eu não ia fazer nada.”

Ou, uma das desculpas mais confusas aos olhos de Lampros: “Só vim avisar [him or her].”

“Você dirigiu uma hora e 45 minutos para avisar uma criança às 21h de uma sexta à noite no Walmart?” diz Lampros.

“Eles podem dizer tudo isso, mas suas intenções podem ter sido [to take the child], ‘Vejo você mais tarde’, e aquele garoto iria embora. E se pudermos impedir que isso aconteça expondo um desses caras, entregando-os à polícia, prendendo-os e fazendo-os pensar duas vezes, mesmo que sejam 100 deles, se salvarmos um, é uma vida que estamos salvando em comparação para não.

“É óbvio que eles estão mentindo, e então podemos ler seus registros de bate-papo e eles continuarão andando em círculos e suas mentiras ficarão cada vez piores”, acrescenta Montgomery.

“É uma forma de justiça vigilante, com certeza.”

Além de tentar reduzir o número de casos no sul da Flórida – e eventualmente além – Lampros adotou uma abordagem diferente para fazer os suspeitos sentirem o peso do que estavam tentando fazer. Em vídeos que circulam nas redes sociais, Lampros é visto fazendo suspeitos fazerem calistenia, flexões, agachamentos ou mais enquanto repetem em voz alta o que são acusados ​​de fazer. Um suspeito supostamente se encontrou com uma garota de 13 anos, então Lampros disse a ele para fazer 13 séries de 13 flexões do lado de fora de uma loja até que a polícia chegasse para prendê-lo.

Lampros admite que fica com raiva durante essas capturas e, como não pode recorrer a uma resposta física a menos que seja provocado, ele leva as coisas em uma direção diferente.

“Eles precisam ficar constrangidos”, diz Lampros. “Eles precisam sentir, porque eu comecei a perceber, a gente faz isso e às vezes é como se eles não se importassem. Eles realmente não têm muito remorso. [They’ll say] ‘Sinto muito’, mas isso não é suficiente. Nesse momento, eles precisam sentir vergonha de si mesmos.

“Há pessoas passando, as pessoas estão vindo até nós dizendo, ‘Vocês são incríveis. Isso é terrível.’ Estou aprendendo à medida que trabalho e, obviamente, não há um manual para isso, e muitas pessoas me apoiaram em como estou lidando com isso. Vai continuar evoluindo no futuro.”

Lampros e Montgomery também entendem que ginástica e constrangimento físico não podem fazer muito. Às vezes, eles precisam levar as coisas um passo adiante e colocar os suspeitos em posição de confessar o que planejavam fazer às pessoas mais próximas a eles.

“Seja a mãe, o pai, a irmã, a namorada e até a esposa”, diz Montgomery. “E então Dustin e eu vamos nos certificar de olhar para o telefone deles enquanto eles discam o nome e o número, para que não nos enganem.”

“Então eu fico tipo, ‘Você quer se responsabilizar, certo? Você realmente está me dizendo que sente muito? Porque eles sentam lá e nos dizem o quanto estão arrependidos”, diz Lampros. “Eles podem até derramar uma lágrima. Eles podem se emocionar. ‘Bem, então se você sente muito, de quem você é próximo? Com quem você mora? Ligue para eles agora mesmo. Um cara disse, ‘Oh, eu não sou muito próximo de ninguém.’ Eu disse abra suas ligações mais recentes, o pai dele está lá cinco vezes. — Ligue para o seu pai e conte a ele o que está acontecendo agora, por que você está aqui no parque. Então [he] vai ao telefone e, ‘Ei pai, eu só estou aqui para fazer sexo com uma garota de 13 anos em um parque.’

“É perturbador.”

No que diz respeito à carreira de lutador de Lampros, a rotina não parou e seus objetivos não mudaram. Depois de uma corrida difícil O ultimo lutadoronde foi derrotado na primeira rodada por Vince Murdock, Lampros se recuperou com três vitórias dominantes para o Shamrock FC, que incluíram duas finalizações e uma conquista do título no Shamrock FC 339 em julho.

Claro que chegar ao UFC é o sonho de muitos atletas que escolhem o MMA como carreira. Mas com esse novo caminho que Lampros tomou ao lado de Montgomery, ter uma plataforma tão grande quanto a do UFC não apenas o ajudará a se tornar um atleta profissional – também pode ajudar a espalhar sua mensagem em escala global.

“Estou lutando, espero receber a ligação do UFC nos próximos meses”, diz Lampros.

“Espero que tenhamos boas notícias em breve.

“Tudo está fechando o círculo e eu sou verdadeiramente abençoado. Sinto que não poderia estar em uma posição melhor. Acho que Deus me colocou exatamente onde ele me quer e estou animado para ver aonde isso vai daqui.”